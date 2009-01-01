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SANALarc
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • SALT Research Center, SANALarc SANALarc Modern Çalışma Odası
    SALT Research Center, SANALarc SANALarc Modern Çalışma Odası
    SALT Research Center, SANALarc SANALarc Modern Multimedya Odası
    +15
    SALT Research Center
    Park Dibek 21, SANALarc SANALarc Modern Bahçe
    Park Dibek 21, SANALarc SANALarc Modern Bahçe
    Park Dibek 21, SANALarc SANALarc Modern Balkon, Veranda & Teras
    +7
    Park Dibek 21
    OTIS Istanbul Headquarters, SANALarc SANALarc Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    OTIS Istanbul Headquarters, SANALarc SANALarc Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    OTIS Istanbul Headquarters, SANALarc SANALarc Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +6
    OTIS Istanbul Headquarters
    Doluca Winery, SANALarc SANALarc Modern Şarap Mahzeni
    Doluca Winery, SANALarc SANALarc Modern Şarap Mahzeni
    Doluca Winery, SANALarc SANALarc Modern Şarap Mahzeni
    +24
    Doluca Winery

    Our ability to remain agile and effective is based on a core team of professionals working-in-concert in a networked community of experts, creatives, engineers, organizational leaders and investors. THE COMMUNITY WE WORK IN, -OUR CLIENTS, INTEREST GROUPS, THE GREATER CONSULTANT TEAM, EXPERTS WHOM CONSULT, THINKERS WHO CONTRIBUTE, USERS OF THE PLACES WE CREATE- ARE ALL INVALUABLE MEMBERS TO REALIZE A DESIGN. 

      Aktif ve etkili çalışmalarımızın temeli, birlikte haraket eden ve etkin bir iletişim ağı oluşturan yaratıcı zihinler, mühendis, yatırımcı ve liderlerden oluşan profesyonel çekirdek ekibimize dayanır. BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM MÜŞTERİLER, DANIŞMAN EKİPLER, UZMANLAR, YARDIMCILAR VE YARATTIĞIMIZ MEKANLARI KULLANANLARIN HER BİRİ TASARIMLARIMIZIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ EKİP ARKADAŞLARIDIR.

    Hizmetler
    Mimari Danışmanlık ve Tasarım- Kentsel Planlama- Peyzaj Tasarımı-Araştırma
    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Kentsel Tasarım
    • ürün tasarımı
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    • Arkitera İşveren Ödülü 2014
    • Satın Alma, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması (2013)
    • Arkitera Genç Mimar Ödülü (Alexis Şanal) 2011
    • 1. Mansiyon, Tarsus SEV İlköğretim Okulu Yeni Kampüsü Davetli Mimari Proje Yarışması (2009)
    Adres
    Abdülhak Molla Sokak 19 Arnavutköy 34345 Istanbul TR
    34345 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123580204 www.sanalarc.com
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