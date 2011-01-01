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N&#39;CREA Home
Dekoratörler Bursa
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Projeler

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    • Mobilya, N'CREA Home N'CREA Home İç Dekorasyon
    Mobilya, N'CREA Home N'CREA Home İç Dekorasyon
    Mobilya, N'CREA Home N'CREA Home İç Dekorasyon
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    Mobilya

    1970 yılından beri İnegöl'ün yapı sektöründe öncü olan firması KAYNAKÇILAR İNŞAAT, 2011 yılında ithalatına ve üretimine başladığı Ev Dekorasyon ve Mobilya ürünlerini yeni bir alanda N'CREA Home Accessories markası adı altında birleştirdi.      

    N'CREA Home Accessories toptan ve perakende alanında öncelikle müşteri memnuniyeti hedefi ile ilerlemektedir. Ayrıca kendi atölyelerinde ürettikleri mobilyalarla müşterilerinin beğenisini alarak kendi tarzlarını gözler önüne bir kez daha seriyor.

    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    16010 Bursa
    Türkiye
    +90-2247148757 ncrea.com.
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