Cici Halı – 3 Boyutlu Halı , Halı Örtüsü

Halı sektöründe yenilikler bitmiyor. 2012 ile birlikte satışı artan Dijital Baskı Yeni Trend Çocuk Ve Genç Halıları ile hem göze hem mekana hitap ediyor. Dijital Baskı teknolojisi ile üretilen halıların tasarımında sınırlar kalkmış, artık mekana uygun halıyı hayal etmek yeterli. Dijital Baskı halıların önümüzdeki yıllarda trend olmasına kesin gözle bakılıyor, bunun bir diğer sebebi ise bu halıların kullanım alanının çok geniş olması. Sıradan ve hep aynı modelleri görmekten sıkılanlar için iyi bir fikir. Normal bir halıdan hiçbir farkı olmayan bu halıların üretiminde Polyamid hammaddesi kullanılıyor ve bu hammadde halıların kullanım ömrünün de çok uzun olmasını sağlıyor. Halının yerden kayarak değişik kazalara yol açmaması için kaymaz taban kullanılmış. Dokuma halıya göre fiyatının uygun olması tüketicilerin dijital baskı halıya olan ilgisini gün geçtikçe arttırıyor.

Dijital baskılı halılar! Bu fikri çok sevdik. Çünkü zeminde şık seçim alternatifleri sunan bu halılar, hayal dünyamızı zorlayacağa benziyor.Üstün teknoloji ile geliştirilmiş olan baskı halı Dünyada ve Türkiye de İlk,Sonsuz renk alternatifi,9 milyon piksel/m2, Standart Baskı Teknolojisinden 30 Kat Daha Yüksek çözünürlük.* Baskı halı dokuma değil tamamen profesyonel baskı cihazlarımız ile gerçekleştirilen bir üründür. Cici halıları yıkanabilir, silinebilir, süpürülebilir. Renklerinde atma ya da solma olmaz.Sınırsız güzellikte renkleri içinde barındıran, isteğe göre detaylı bir şekilde tasarım, tema, ya da fotoğraflarınızdan oluşan görselleri baskı halı sistemi sayesinde bulunduğunuz ortamda ev veya iş yerlerinizde kullanabilirsiniz. İstediğiniz özellikteki desenleri, logo içerikli veya mesaj amaçlı istenilen metinleri halılarınıza baskı yaptırabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz halılar, en iyi iplikler ve son teknolojiyi içinde barındıran makineler ile işlem görmektedir. Ayrıca halılarımızın polyamid olması, kullanıcıların sağlığı ve alerjik hastalıkları olan kişiler açısından oldukça önemlidir.Baskı halı, muhteşem özellikler içermektedir. Birçok faydası ve kolaylığı barındıran bu ürünler tamamen kullanıcı dostudur. Baskılı halıların bazı özelliklerini söyle sıralayabiliriz;

Kullanılacağı ortamın dekorasyonuna göre içinde bulunduracağı renkleri, desenleri, logoları veya yazıları kullanıcı belirler ve tasarlar. Böylelikle kişiler kendi tasarımlarını sergilemiş ve ortama değişik bir hava katmış olurlar.Baskı halı, Polyamid özelliği ile kullanıcıların sağlığı açısından önemli bir etkendir. Özellikle günün çoğunu halı üzerinde oynayarak geçiren çocuklar için çok önemli bir faktördür.Kullanılan alanlarda sıcak, tatlı ve güzel bir hava izlenimi bırakır.Ortamda oluşan gürültülü seslerin izolasyonunu sağlar.Ortamdaki ısı kayıplarına karşı yalıtım sağlar.

Çocuk odalarında, ofislerde, otellerde, kapı eşiklerinde, uçaklarda, arabalarda, camilerde, holdinglerde ve birçok kullanım alanlarında yayılmakta olan baskılı halıları Cici halıya baskı sistemleri ile tüm beklentileriniz doğrultusunda karşılamaktayız.