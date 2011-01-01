NSM Mobilya

Hakkımızda

2011 yılında Bursa’da kurulmuş olup, kurulduğu yıldan bu yana kaliteli ürün anlayışından taviz vermeden, kendisini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir. Modern ve klasik mobilyada değerli müşterilerimizin beklentilerine en iyi şekilde cevap veren firmamız, bugüne kadar yaptığı işlerde en iyi referans sağlamıştır. Üretici olmanın vermiş olduğu avantajla müşterilerimizin dilediği mobilyayı renk, ölçü,tasarım gibi standartları gözetmeksizin, evlerine göre yaptırmayı sağlamaktadır. Evinizin tasarımını siz seçin…