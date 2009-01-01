STERSENİZ MUTFAĞINIZDAN YATAK ODANIZA KADAR HAYALİNİZDEKİ EVİNİZİ VEYA SIZE PRESTİJ KATAN İŞYERİ MOBİLYA DEKORASYONUNUZUPROJELENDİRİP, ÜRETİP, UYGULAMASINI SORUNSUZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREREK SİZLERE F&M DİZAYN KOMFORUNU VE AYRICALIĞINI YAŞATIYORUZ.

FM Mobilya Ticaret hayatımıza 2009 yılında, Bursa'da başladık. Hedeflerimizi yüksek tuttuk. Birikimlerimizi doğru kullandık. Kısa zamanda ev mobilya dekorasyonunda üretime geçtik. Bursa da mobilya sektöründe önemli bir rol üstlendik. Yatırımlarımızda önceliği insana ve teknolojiye verdik. TSE standartlarının üzerinde üretim ve hizmet sağlamayı ilke edindik.

Bu ilkelerden ödün vermeden çalıştık; yatırımlara ve büyümeye devam ettik. 2009 yılında 200 m2 lik bir atölye ile başladığımız yolda, bugun 3 katlı 750 m2 lik bir alana kurulu büyük atölyemizle iş hayatımıza devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz ve yapacak işlerimizi zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamaktayız. Bağlı kaldığımız prensiplerimiz sonucunda, bugün Bursa nın dışında diğer illerimizde de hizmet vermeye devam ediyoruz.