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F&amp;M Dizayn – Mobilya &amp; Dekorasyon
Dekoratörler Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    • Banyo Dekorasyonu - FM , F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon Modern Banyo
    Banyo Dekorasyonu - FM , F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon Modern Banyo
    Banyo Dekorasyonu - FM , F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon F&M Dizayn - Mobilya & Dekorasyon Modern Banyo
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    Banyo Dekorasyonu - FM

    STERSENİZ MUTFAĞINIZDAN YATAK ODANIZA KADAR HAYALİNİZDEKİ EVİNİZİ VEYA SIZE PRESTİJ KATAN İŞYERİ MOBİLYA DEKORASYONUNUZUPROJELENDİRİP, ÜRETİP, UYGULAMASINI SORUNSUZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREREK SİZLERE F&M DİZAYN KOMFORUNU VE AYRICALIĞINI YAŞATIYORUZ. 

    FM Mobilya Ticaret hayatımıza 2009 yılında, Bursa'da başladık. Hedeflerimizi yüksek tuttuk. Birikimlerimizi doğru kullandık. Kısa zamanda ev mobilya dekorasyonunda üretime geçtik. Bursa da mobilya sektöründe önemli bir rol üstlendik. Yatırımlarımızda önceliği insana ve teknolojiye verdik. TSE standartlarının üzerinde üretim ve hizmet sağlamayı ilke edindik. 

    Bu ilkelerden ödün vermeden çalıştık; yatırımlara ve büyümeye devam ettik. 2009 yılında 200 m2 lik bir atölye ile başladığımız yolda, bugun 3 katlı 750 m2 lik bir alana kurulu büyük atölyemizle iş hayatımıza devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz ve yapacak işlerimizi zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamaktayız. Bağlı kaldığımız prensiplerimiz sonucunda, bugün Bursa nın dışında diğer illerimizde de hizmet vermeye devam ediyoruz.

    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Yavuz Selim Mah. Yener Sokak No:13 Yıdırım
    16260 Bursa
    Türkiye
    +90022436704575326556481 www.fmdizayn.com

    Değerlendirmeler

    özgür Sert
    Kaliteli mobilya imalatı yapılan bir atölye
    7 ay önce
    Mesut Ay
    11 ay önce
    Bilal Çavuş
    yaklaşık 5 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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