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TRIO PARQUET
Yer Döşemeleri İstanbul
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Projeler

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    • TRIO PARQUET - STP Wood Flooring, TRIO PARQUET TRIO PARQUET Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    TRIO PARQUET - STP Wood Flooring, TRIO PARQUET TRIO PARQUET Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    TRIO PARQUET - STP Wood Flooring, TRIO PARQUET TRIO PARQUET Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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    TRIO PARQUET - STP Wood Flooring

    Trio Parquet;  Atay Dış Ticaret Proje Mimarlık A.Ş. bünyesinde, 1996 yılından beri  Caddebostan’ daki merkez showroomu ve Levent showroomunda,  tamamını yurt dışından ithal ettiği ürünlerini sergilemektedir. Bilgi birikimi ve deneyimini, sadece üstün kaliteli ve estetik detaylarla birleştirerek sayısız villa, konut, otel, sosyal tesis, mağaza ve işyeri projesi gerçekleştirmiştir.

    Son kullanıcıya verdiği butik tarzı ürün ve hizmet kalitesinin yanında büyük projelere attığı başarılı imzasıyla sektörde adından gururla söz ettirmektedir. Lamine, Masif Parke, Marküteri ve Parke Uygulama Malzemeleri alanında dünyanın sayılı, seçkin markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan Trio Parquet, bu ürünlerin tüm pazarlama ve toptan – perakende satış faaliyetleri ile birlikte, konusunda uzman ekipleriyle, profesyonel uygulamasını da yapmaktadır. Hayata yaklaşımı ‘‘ insana, doğaya ve çevreye saygı ’’ olduğundan, marka ve ürün yelpazesi de bu felsefe üzerine kurulu olan Trio Parquet; teknoloji ve geleneği en gelişmiş yöntemlerle bir araya getirerek doğal çevreyi korumayı hedefleyen markaları bünyesinde toplamaktadır.

    Hizmetler
    • Lamine Parke
    • Masif Parke
    • Marküteri gibi ahşap yer döşemelerinin toptan
    • perakende
    • proje bazında satış
    • pazarlama ve uygulaması
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Cemiltopuzlu Cad. 62 – A
    34728 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163699050 www.trioparquet.com
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