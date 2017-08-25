2009 yılında tohumları atılan Pil Tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, tasarımı birbirinden ayırmadan bütüncül çalışmalar yapmayı hedefler. Proje bazlı olarak çesitli ekiplerle ve disiplinlerle birlikte çalısır. Çeşitli disiplinlerin farklı kutuplarından bir enerji ortaya çıkacağına inanır.Bu süreç içerisinde yazılımı da tasarıma elinden geldiğince dahil etmek ve hayatı kolaylastırmak ister.Pil Tasarım'ın baslıca faaliyet alanları:-Mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında her türlü tasarım/uygulama hizmetleri,-Bu konulara ve eğitimlere dair yazılım/simulasyon tasarlanması.

Ceren Dayıcıoğlu (Kurucu ortak) Y.mimar ve peyzaj mimarı ceren@piltasarim.com

1982 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Adile Mermerci Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Bölümleri'nden burslu olarak mezun oldu. 2005 yılında Tabanlıoglu Mimarlık'ta çalıstı. 2007-2008 yıllarında Cgnd Mimarlık ve Selda Baltacı Mimarlık Atölyesi'nde çalıstı, Bu dönemde çeşitli ekiplerle katıldığı mimari proje yarışmalarından çesitli ödüller kazandı. 2009 yılından beri çalısmalarını kurucusu olduğu Pil Tasarım'da sürdürmekte.

Özgür Işıl (Kurucu ortak)

Dr., Yazılım danışmanı ve eğitim koordinatörü ozgur@pildanismanlik.com

Pil Tasarım'a yazılım danışmanlığı yapmakta olan Özgür Işıl, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans seviyesinde bilişim dersleri vermekte.