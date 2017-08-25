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Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 16Projeler (16) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ofis Ic Mekan Peyzaj Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Tropikal Çalışma Odası
    Ofis Ic Mekan Peyzaj Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Tropikal Kış Bahçesi
    Ofis Ic Mekan Peyzaj Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Tropikal Multimedya Odası
    +3
    Ofis Ic Mekan Peyzaj Projesi
    Konut Restorasyonu, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Konut Restorasyonu, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Konut Restorasyonu, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    +7
    Konut Restorasyonu
    Kent Parki Peyzaj Projesi, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Kent Parki Peyzaj Projesi, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Kent Parki Peyzaj Projesi, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    +5
    Kent Parki Peyzaj Projesi
    Is ve Yasam Merkezi Mimari Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Is ve Yasam Merkezi Mimari Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Is ve Yasam Merkezi Mimari Projesi , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    +12
    Is ve Yasam Merkezi Mimari Projesi
    Fuar Standı Tasarımı, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Modern Evler Demir/Çelik Yeşil
    Fuar Standı Tasarımı, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Modern Evler
    Fuar Standı Tasarımı, Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Modern Evler
    +2
    Fuar Standı Tasarımı
    Anamur Konut Mimari Renovasyon , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Anamur Konut Mimari Renovasyon , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    Anamur Konut Mimari Renovasyon , Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik Pil Tasarım Mimarlik + Peyzaj Mimarligi + Ic Mimarlik
    +7
    Anamur Konut Mimari Renovasyon
    Hepsini göster: 16 proje

    2009 yılında tohumları atılan Pil Tasarım,  mimarlık, peyzaj mimarlığı, tasarımı birbirinden  ayırmadan bütüncül çalışmalar yapmayı hedefler.  Proje bazlı olarak  çesitli ekiplerle ve disiplinlerle birlikte çalısır. Çeşitli disiplinlerin farklı kutuplarından bir enerji ortaya çıkacağına inanır.Bu süreç içerisinde yazılımı da tasarıma elinden geldiğince dahil etmek ve hayatı kolaylastırmak ister.Pil Tasarım'ın baslıca faaliyet alanları:-Mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında her türlü  tasarım/uygulama hizmetleri,-Bu konulara ve eğitimlere dair  yazılım/simulasyon tasarlanması.

    Ceren Dayıcıoğlu (Kurucu ortak) Y.mimar ve peyzaj mimarı ceren@piltasarim.com

    1982 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Adile Mermerci Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 
    2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık ve 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Bölümleri'nden burslu olarak mezun oldu. 2005 yılında Tabanlıoglu Mimarlık'ta çalıstı. 2007-2008 yıllarında Cgnd Mimarlık ve Selda Baltacı Mimarlık Atölyesi'nde çalıstı, Bu dönemde çeşitli ekiplerle katıldığı mimari proje yarışmalarından çesitli ödüller kazandı. 2009 yılından beri çalısmalarını kurucusu olduğu Pil Tasarım'da sürdürmekte.

    Özgür Işıl (Kurucu ortak) 

    Dr., Yazılım danışmanı ve eğitim koordinatörü   ozgur@pildanismanlik.com

    Pil Tasarım'a yazılım danışmanlığı yapmakta olan Özgür Işıl, aynı zamanda  Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans seviyesinde bilişim dersleri vermekte.

    Hizmetler
    Mimarlık – Peyzaj Mimarlığı – İç Mimarlık – Tasarım – Yazılım
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • Kent Düşleri 1: Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması
    • Türkiye Barolar Birliği Özel Ödülü
    • (Ekip: Ceren D. (Ekip Başı), Özlem A.)
    •  “Kent Düşleri-2 Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması” 3. Ödülü
    • (Ekip: Özlem A., Ceren D., Başer Necdet Ü.)
    Adres
    Tevfik Fikret Cad. Dumankaya Flex Sitesi No:38 Kat:10 Daire:59 Ataşehir Küçükbakkalköy Mah.
    34750 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164699002 www.piltasarim.com
    Yasal mülkiyet

    ©2008-Pil Tasarım. Her hakkı saklıdır. 

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