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5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
Genel İşyerleri İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • 5 dakika - Mekansal Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Oturma Odası
    5 dakika - Mekansal Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Oturma Odası
    5 dakika - Mekansal Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Mutfak
    +28
    5 dakika - Mekansal Hizmetler
    5 dakika - İnteraktif Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Multimedya OdasıElektronik Ürünler
    5 dakika - İnteraktif Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Ofis Alanları & Mağazalar
    5 dakika - İnteraktif Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Multimedya OdasıElektronik Ürünler
    +29
    5 dakika - İnteraktif Hizmetler
    5 dakika - Grafik Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Ticari alanlar
    5 dakika - Grafik Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Ticari alanlar
    5 dakika - Grafik Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Ticari alanlar
    +19
    5 dakika - Grafik Hizmetler
    5 dakika - 3D Print Hizmetler, 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
    5 dakika - 3D Print Hizmetler, 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
    5 dakika - 3D Print Hizmetler, 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
    +38
    5 dakika - 3D Print Hizmetler

    5 dakika olarak hem gerçek hem sanal ortamda çalışan bir ekibiz. 

    “Deneyim tasarımı” (Experience Design) hizmeti veriyoruz… Mekân, ürün, süreç, hizmet ve etkinlik tasarlıyoruz.

    Daima yenilik peşindeyiz; fikir biriktiriyoruz. Biriktirdiğimiz fikirleri, farklı disiplinleri kullanarak projeler üretiyoruz. Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren ve farklılık yaratan projeler için buradayız.

    Mekan & Deneyim

    Mekan deneyimin temelidir... Telefon kulübesinden odaya, evden mağazaya / ofise, binadan kentsel alana hatta şehre kadar her yer insanla tanımlanır, insanla düzenlenir, planlanır. Mekanın temelinde insan vardır; mekan demek insan deneyimi demektir.

    İnteraktif  Deneyim

    Dijital dünya artık sadece ekranda takip edilen bir olgu değil... Ona dokunabilir, etkileşimde bulunabilir, onu değiştirebilirsiniz. Dijital dünya ile gerçeklik arasında interaktif uygulamalarla köprü kuruyoruz.

    3D Print & Deneyim

    Dijitalden gerçek hayata...Tasarlanan 3 boyutlu objeyi dakikalar içerisinde gerçeğe dönüştürmek. Ekranda gördüğünüzü ellerinde tutabilmek! www.3dpd.co  /  www.3dprintdunyasi.com

    Grafik Deneyim

    Grafik tasarım artık yalnız 2 boyutlu değil...çok daha fazlası. Kurumsal / bireysel kimliğin her alanda farkındalık yaratması. Nerede & nasıl algılandığınız, bugünün vazgeçilmezi, tasarımın önceliği.

    Hizmetler
    • Mekansal Hizmetler
    • Grafik Hizmetler
    • İnteraktif Hizmetler
    • 3D Print Himzetler
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • İçmimari
    • Mimari
    • Mimari Proje Uygulamaları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • 3d tasarım
    • Interior Design
    • interaktif tasarım
    • interactive design
    • Graphic Design
    • grafik tasarım
    • 3dprint
    • 3d print
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Adres
    Cihannüma Mah. Abbasağa Sok. Saadet Ap. No:6 D:5 Beşiktaş
    34353 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123279913 www.5dakika.com
    Yasal mülkiyet

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