5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

5 dakika olarak hem gerçek hem sanal ortamda çalışan bir ekibiz.

“Deneyim tasarımı” (Experience Design) hizmeti veriyoruz… Mekân, ürün, süreç, hizmet ve etkinlik tasarlıyoruz.

Daima yenilik peşindeyiz; fikir biriktiriyoruz. Biriktirdiğimiz fikirleri, farklı disiplinleri kullanarak projeler üretiyoruz. Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren ve farklılık yaratan projeler için buradayız.

Mekan & Deneyim

Mekan deneyimin temelidir... Telefon kulübesinden odaya, evden mağazaya / ofise, binadan kentsel alana hatta şehre kadar her yer insanla tanımlanır, insanla düzenlenir, planlanır. Mekanın temelinde insan vardır; mekan demek insan deneyimi demektir.

İnteraktif Deneyim

Dijital dünya artık sadece ekranda takip edilen bir olgu değil... Ona dokunabilir, etkileşimde bulunabilir, onu değiştirebilirsiniz. Dijital dünya ile gerçeklik arasında interaktif uygulamalarla köprü kuruyoruz.

3D Print & Deneyim

Dijitalden gerçek hayata...Tasarlanan 3 boyutlu objeyi dakikalar içerisinde gerçeğe dönüştürmek. Ekranda gördüğünüzü ellerinde tutabilmek! www.3dpd.co / www.3dprintdunyasi.com

Grafik Deneyim

Grafik tasarım artık yalnız 2 boyutlu değil...çok daha fazlası. Kurumsal / bireysel kimliğin her alanda farkındalık yaratması. Nerede & nasıl algılandığınız, bugünün vazgeçilmezi, tasarımın önceliği.