현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Gaysan Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Gaysan Mobilya
    Tamamlamak için tıklayın

    Daha önce otomotiv sektörünün bir çok branşında  önemli bir  yedek parça üreticisi olan Gaysan dünyanın önde gelen üreticilerinden olduğu gazlı amortisör ürünleri için yürüttüğü pazar araştırmaları sürecinde keşfettiği amortisörlü mobilya sistemlerini Türkiye’de ilk defa 1986 yılından itibaren üretmeye başlamıştır.

    Kuruluşundan itibaren yenilikçi, inovatif, ar-ge odaklı tasarımları ile yurtiçi ve yurtdışı bir çok ödülün sahibi olmuştur. Gaysan odaklanmış olduğu mekanizmalı, çok fonksiyonlu, hareketli mobilya sistemleri çeşidi ve kalitesi ile ülkemizde lider dünyada ise en büyük 5 üreticiden biri konumundadır. Onlarca patent ile sonuçlanan ar-ge çalışmalarımızın amacı ; gün geçtikçe daha maliyetli ve kısıtlı hale gelen yaşam alanlarında  maksimum alan tasarrufu sağlayarak daha yaşanabilir mekanlar oluşturmaktır. Gaysan Mobilya müşterilerini yalnızca kuşaktan kuşağa geçebilecek kalitede mobilyalar üreterek değil ihtiyaç duyulan her aşamada gerektiğinde  amatör bir ruhla koşulsuz destek vererek memnun etmeyi  felsefe edinmiştir. Bu felsefenin karşılığı  yaklaşık 200.000 müşterisine karşılık 0 şikayet ile erişilen %100 tüketici memnuniyetidir.

    Hizmetler
    • Alan kazandıran mobilyalar
    • katlanır duvar yatakları
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Masko Mobilyacılar Sitesi 5B Blok 22-24 Numara İkitelli / Başakşehir
    34000 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126750607 www.gaysan.com
      Add SEO element