Daha önce otomotiv sektörünün bir çok branşında önemli bir yedek parça üreticisi olan Gaysan dünyanın önde gelen üreticilerinden olduğu gazlı amortisör ürünleri için yürüttüğü pazar araştırmaları sürecinde keşfettiği amortisörlü mobilya sistemlerini Türkiye’de ilk defa 1986 yılından itibaren üretmeye başlamıştır.

Kuruluşundan itibaren yenilikçi, inovatif, ar-ge odaklı tasarımları ile yurtiçi ve yurtdışı bir çok ödülün sahibi olmuştur. Gaysan odaklanmış olduğu mekanizmalı, çok fonksiyonlu, hareketli mobilya sistemleri çeşidi ve kalitesi ile ülkemizde lider dünyada ise en büyük 5 üreticiden biri konumundadır. Onlarca patent ile sonuçlanan ar-ge çalışmalarımızın amacı ; gün geçtikçe daha maliyetli ve kısıtlı hale gelen yaşam alanlarında maksimum alan tasarrufu sağlayarak daha yaşanabilir mekanlar oluşturmaktır. Gaysan Mobilya müşterilerini yalnızca kuşaktan kuşağa geçebilecek kalitede mobilyalar üreterek değil ihtiyaç duyulan her aşamada gerektiğinde amatör bir ruhla koşulsuz destek vererek memnun etmeyi felsefe edinmiştir. Bu felsefenin karşılığı yaklaşık 200.000 müşterisine karşılık 0 şikayet ile erişilen %100 tüketici memnuniyetidir.