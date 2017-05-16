Render Studio, mimari görselleştirme, mimari render, mimari modelleme, 3d tasarım, 3d mimari tasarım, 3d kat planı, dış mekan tasarım, iç mekan tasarım, animasyon, sanal tur, VR 360, CGI gibi hizmetler veren İstanbul merkezli bir mimari görselleştirme stüdyosudur.

Mimari projelerinizde sizinle birlikte çalışıp , teknoloji, sanat ve teknik bilgiyi birleştirerek projelerinizin benzersiz yönlerini ön plana çıkaran, projenin hedefine ve hedef kitlesine ulaşmasını sağlayan realisttik, ilgi çekici özel mimari görseller üretmeye çalışıyoruz. Rakiplerinizden bir adım önde olmanız için projelerinizi

daha güçlü ve daha realisttik görseller haline getiriyoruz.

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Projelerinizin ilhan verici, gerçekçi görünmesini sağlamak için yeni tasarımlar ve teknolojiler ile her zaman güncel durumdayız.

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​Proje genelinde ayrıntılara, dokulara, kompozisyona ve ışıklandırmaya dikkat ederken yerel ve geleneksel unsurları yorumlayıp duygulara hitap ederek, gerçekçi ve etkili görseller oluşturmayı hedefliyoruz.



