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Render Studio
3D Görselleştirme İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Flooded Attic Apartment, Render Studio Render Studio
    Flooded Attic Apartment, Render Studio Render Studio
    Flooded Attic Apartment, Render Studio Render Studio
    +9
    Flooded Attic Apartment
    Street, Render Studio Render Studio
    Street
    İç Mekan Örnekleri, Render Studio Render Studio
    İç Mekan Örnekleri, Render Studio Render Studio
    İç Mekan Örnekleri, Render Studio Render Studio
    +20
    İç Mekan Örnekleri
    Dış Mekan Çalışmaları, Render Studio Render Studio
    Dış Mekan Çalışmaları, Render Studio Render Studio
    Dış Mekan Çalışmaları, Render Studio Render Studio
    +25
    Dış Mekan Çalışmaları
    Mina Villa, Render Studio Render Studio
    Mina Villa, Render Studio Render Studio
    Mina Villa, Render Studio Render Studio
    +3
    Mina Villa
    Demir Country, Render Studio Render Studio
    Demir Country, Render Studio Render Studio
    Demir Country, Render Studio Render Studio
    +6
    Demir Country
    Hepsini göster: 9 proje

    Render Studio, mimari görselleştirme, mimari render, mimari modelleme, 3d tasarım, 3d mimari tasarım, 3d kat planı, dış mekan tasarım, iç mekan tasarım, animasyon, sanal tur, VR 360, CGI gibi hizmetler veren İstanbul merkezli bir mimari görselleştirme stüdyosudur. 

     

    Mimari projelerinizde sizinle birlikte çalışıp , teknoloji, sanat ve teknik bilgiyi birleştirerek projelerinizin benzersiz yönlerini ön plana çıkaran, projenin hedefine ve hedef kitlesine ulaşmasını sağlayan realisttik, ilgi çekici özel mimari görseller üretmeye çalışıyoruz. Rakiplerinizden bir adım önde olmanız için projelerinizi

     daha güçlü ve daha realisttik görseller haline getiriyoruz.

    Projelerinizin ilhan verici, gerçekçi görünmesini sağlamak için yeni tasarımlar ve teknolojiler ile her zaman güncel durumdayız. 

    ​Proje genelinde ayrıntılara, dokulara, kompozisyona ve ışıklandırmaya dikkat ederken yerel ve geleneksel unsurları yorumlayıp duygulara hitap ederek, gerçekçi ve etkili görseller oluşturmayı hedefliyoruz. 


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    • Hepsini göster: 38 hizme
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    • Hepsini göster: 15 hizmet alanı
    Adres
    İKBAL CAD.
    34440 İstanbul
    Türkiye
    +90-5337816561 www.renderstudio.tv
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