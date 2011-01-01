1993 yılında Hüseyin ve Seher Mehdioğlu ortaklığı ile Kuşadası'nda kurulan Alto Mimarlık, özellikle hızla gelişen turizm sektöründe, Türkiye genelinde öncü projelere imza atmıştır. 2011 yılında İstanbul'da açtığımız branch ofisimiz ile çalışma alanlarımızı geliştirerek spa&fitness, sağlık, ofis, ve konut alanlarında müşterilerimize kaliteli ve samimi hizmet anlayışımız ile çözümler sunmaktayız.
- Hizmetler
- Mimari
- İçmimari
- Danışmanlık
- Uygulama
- Hizmet alanları
- Kuşadası ve İzmir ve İstanbul
- Adres
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Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14, Kat: Giriş, Daire No: 3, Sarıyer
34367 İstanbul
Türkiye
+90-2129426101 www.alto212.com