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Alto Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Artemare Residence, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Eklektik Bahçe
    Artemare Residence, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Eklektik Oturma Odası
    Artemare Residence, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Eklektik Oturma Odası
    +7
    Artemare Residence
    Altunizade İş Merkezi Binası, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Ticari alanlar
    Altunizade İş Merkezi Binası, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Ticari alanlar
    Altunizade İş Merkezi Binası, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Ticari alanlar
    +5
    Altunizade İş Merkezi Binası
    Ev Tipi Hamam, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Klasik Banyo
    Ev Tipi Hamam, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Klasik Banyo
    Ev Tipi Hamam
    Ankara Hukuk Bürosu, Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    Ankara Hukuk Bürosu, Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    Ankara Hukuk Bürosu, Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    Ankara Hukuk Bürosu
    Steak Restaurant, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Kırsal Yemek Odası
    Steak Restaurant, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Kırsal Yemek Odası
    Steak Restaurant, Alto Mimarlık Alto Mimarlık Kırsal Yemek Odası
    +2
    Steak Restaurant
    Izmir Ege Saglik - Universal Hospital Concept Project , Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    Izmir Ege Saglik - Universal Hospital Concept Project , Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    Izmir Ege Saglik - Universal Hospital Concept Project , Alto Mimarlık Alto Mimarlık
    +6
    Izmir Ege Saglik - Universal Hospital Concept Project

    1993 yılında Hüseyin ve Seher Mehdioğlu ortaklığı ile Kuşadası'nda kurulan Alto Mimarlık, özellikle hızla gelişen turizm sektöründe, Türkiye genelinde öncü projelere imza atmıştır. 2011 yılında İstanbul'da açtığımız branch ofisimiz ile çalışma alanlarımızı geliştirerek spa&fitness, sağlık, ofis, ve konut alanlarında müşterilerimize kaliteli ve samimi hizmet anlayışımız ile çözümler sunmaktayız.

    Hizmetler
    • Mimari
    • İçmimari
    • Danışmanlık
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    Kuşadası ve İzmir ve İstanbul
    Adres
    Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza, No:14, Kat: Giriş, Daire No: 3, Sarıyer
    34367 İstanbul
    Türkiye
    +90-2129426101 www.alto212.com
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