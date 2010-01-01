Oral Mimarlık

1933 yılında mimar ve müteahhit Muhtar Oral tarafından kurulan Oral, tasarım, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunan İstanbul’da yerleşik bir firmadır. Oral Türkiye, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Azerbaycan'da kurumsal ve özel müşterileri ile eğitim kurumları için dört yüzün üzerinde proje ve taahhüt tamamlamıştır.

Firma, lüks perakende ve ofis sektörlerinde tasarım ve anahtar teslim inşaat taahhüt çözümleri, otelcilik sektöründe proje yönetimi ve gayrımenkul geliştirme alanında uluslararası bir üne sahiptir. Oral'ın başarısı medyada sürekli haber olmasının yanı sıra aldığı tasarım ödülleri ile de sabittir. Oral, 2010 Uluslararası Gayrimenkul Ödülünü ‘En İyi Ofis’ dalında kendi gayrımenkul projesi olan Değer 16 binası ile, 2011 Uluslararası Gayrımenkul Ödülünü ‘En İyi Konut’, ‘En İyi Proje’, ‘En iyi Pazarlama’ dallarında kendi gayrımenkul projesi olan Palivor Çiftliğiile, ve ‘En İyi Kamu Binası’ dallarında Demirköy Kültür Merkezi için almıştır. Firmanın başarısının sırrı tasarım ve geliştirme yeteneklerini inşaat taahhütleri ile bütüncül olarak ele almasıdır. Bunun sonuçları hizmet verdikleri toplulukların kalbi olmayı başaran akılda kalıcı ve sıradışı mekanlardır. Oral bir projeyi konsept aşamasından teslimine kadar kontrol altında tutabilecek insan gücüne ve sistemlere sahiptir.