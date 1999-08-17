Sibel GÜNAY Tasarımimarlik

Mimarlık ofisimiz Temmuz 2014 tarihinde açılmıştır, henüz çok yeni olmasına rağmen özellikle Proje ruhsat bölümünde başarılı çalışmalara imza atmıştır. İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi çevresinde yoğunlaştığımız ve özellikle sorunlu veya zor projeleri kendimize hedef bildiğimiz ofisimiz Küçükçekmece Belediye karşısında bulunmaktadır. Proje ruhsat haricinde dekorasyon ve farklı mekan tasarımları ile müşterilerimize destek veriyoruz. Yapacağımız çalışmaları 3 boyut ile müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.
Planlarını yapmış olduğumuz binaların kat planlarını 3 boyutlu görsellerini tasarlayarak gerçeğine yakın çalışmalar yapmaktayız. Ölçü Krokisi
- Hizmetler
- mimarlık ruhsat işleri
- tasarım hizmetleri
- 3 boyut tasarımları
- mekan tasarımları
- dekorasyon
- proje plan çalışmaları
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Çeşme Sok. No 8
34303 İstanbul
Türkiye
+90-2124708670 www.tasarimimarlik.com.tr