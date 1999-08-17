Sibel GÜNAY Tasarımimarlik

Yeni Evinizi Seçerken Göz Önünde Bulundurmanız Gereken 6 Önemli Faktör

Mevcut evinizden çıkıp yeni yapılmış bir binada sıfır bir apartman dairesine ya da daha iyisi bir villaya taşınıyorsanız bu yazının sizin için çok bir anlamı olmayabilir. Ancak çoğumuz için durum böyle olmuyor.

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