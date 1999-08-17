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Sibel GÜNAY Tasarımimarlik
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İzmit Terrace Kentsel Dönüşüm Projesi, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Ticari alanlar Beton Bej
    İzmit Terrace Kentsel Dönüşüm Projesi, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Ticari alanlar Beton Bej
    İzmit Terrace Kentsel Dönüşüm Projesi, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Ticari alanlar Beton Bej
    +11
    İzmit Terrace Kentsel Dönüşüm Projesi
    Kat Plan Çalışmaları, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik
    Kat Plan Çalışmaları, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik
    Kat Plan Çalışmaları, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik
    +6
    Kat Plan Çalışmaları
    Tasarımimarlik Logo, Sibel GÜNAY Tasarımimarlik Sibel GÜNAY Tasarımimarlik
    Tasarımimarlik Logo

                Mimarlık ofisimiz Temmuz  2014 tarihinde açılmıştır, henüz çok yeni olmasına rağmen özellikle Proje ruhsat bölümünde başarılı çalışmalara imza atmıştır. İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi çevresinde yoğunlaştığımız ve özellikle sorunlu veya zor projeleri kendimize hedef bildiğimiz ofisimiz Küçükçekmece Belediye karşısında bulunmaktadır. Proje ruhsat haricinde dekorasyon ve farklı mekan tasarımları ile müşterilerimize destek veriyoruz. Yapacağımız çalışmaları 3 boyut ile müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 

                Planlarını yapmış olduğumuz binaların kat planlarını 3 boyutlu görsellerini tasarlayarak gerçeğine yakın çalışmalar yapmaktayız. Ölçü Krokisi

    Hizmetler
    • mimarlık ruhsat işleri
    • tasarım hizmetleri
    • 3 boyut tasarımları
    • mekan tasarımları
    • dekorasyon
    • proje plan çalışmaları
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Çeşme Sok. No 8
    34303 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124708670 www.tasarimimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Fatma Şahin
    Müşterisine gerçekden çok değer veriyor kendi evinin projesini nasıl yaparsa dikkat ederse projelerinde bir okadar dikkat ediyor güler yüzlü insan mutlu ayriliyor
    4 ay önce
    Hakan Kara
    Kentsel dönüşüm projelerinin en yoğun şekilde hayata geçirildiği ilçelerden bir tanesi de Küçükçekmece'de uzman ekip kadrosuyla uygun fiyata kaliteli bir hizmet sunuyor diyebilirim.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Levent Bereci
    İç mekan rölöve almak istediğimde ne kadar mimarlık ofisine gittiysem elim boş döndüm. Hepsi baştan sağma içimi rahatlatmayan paranıza yazık işlerdi. Ancak Tasarım mimarlık ofisi bu konuda profesyonel bir çalışma yapıyorlar. Paranızı çöpe atmak istemiyorsanız bence çok düşünmemelisiniz. Sonra gelip yorumumu beğenmeyi unutmayın :)
    yaklaşık 4 yıl önce
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