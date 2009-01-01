HannaHome Dekorasyon

Hanna Marka Yönetimi çatısı altında kurulduğu 2009 yılından bu yana lider, kaliteli, yenilikçi ve fark yaratan ithal markaları bünyesinde bulunduran HannaHome; yaşam alanlarına hayat ve estetiği bir arada sunan duvar ve zemin kaplama ürünleri ile dekorasyon sektöründe hizmet vermektedir. HannaHome,bir markanın tüketici ile ilişkisi ölçüsünde var olduğuna inanarak, müşteri odaklılığını ön planda tutan, müşteri beklentilerine göre ürünleri ve hizmetleri sürekli şekillendirme stratejisiyle yola çıkmıştır.

Stratejisi, çok kısa zamanda çok sayıda bayi ile başlamak yerine önemli noktalarda, sağlam bir alt yapı, sağlıklı gelişim ile beraber ticareti iyi yapan bayilerle büyümek olan HannaHome, sadece üründe değil, hizmette ve serviste de farklılaşmak amacıyla PartnerClub İş Ortaklık Programı'nı geliştirmiş ve bunun için de birçok yatırım yapmıştır. Duvar kağıdı ve parke ürünlerini yürüttüğü planlı stok programı çerçevesinde HannaHome PartnerClub üyesi mağazalarda müşterileri ile buluşturan HannaHome; aynı zamanda sektörel projelere yönelik ürün satışı ve uygulama hizmeti de sunmaktadır. Duvar kağıdında trendleri belirleyen Rasch ve Rasch Textil, klasik ve modern stillere uzanan desen seçenekleri ve özellikle İtalyan stilini tamamlayan ağır vinil duvar kağıtları ile öne çıkan Sirpi, modern ve yenilikçi desenleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunan Design ID, başta floral ve country duvar kağıdı çeşitleri olmak üzere birçok desen seçeneğini bünyesinde bulunduran Norwall, farklı floral ve damask desen seçenekleri ile dikkati çeken Artworks, tekstil tabanlı duvar kağıtları ile dünyaca tanınan duvar kağıdı markası Sellers & Josephson, ürünlerini kalite, sağlık ve dayanıklılık üzerine inşa eden Avrupa’da özellikle dekorasyon alanında en çok tercih edilen lider parke markası Meister & Schulte, HannaHome’un bünyesinde bulunan markalar arasında yer almaktadır.