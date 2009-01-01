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HannaHome Dekorasyon
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul
Genel Bakış 46Projeler (46) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ​İskandinav stilini duvarlarınıza yansıtın!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    ​İskandinav stilini duvarlarınıza yansıtın!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    ​İskandinav stilini duvarlarınıza yansıtın!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +3
    ​İskandinav stilini duvarlarınıza yansıtın!
    Gizemli İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Gizemli İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Gizemli İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +8
    Gizemli İtalyan şıklığı!
    Lazy Sunday ile evlerde her gün Pazar keyfi… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Lazy Sunday ile evlerde her gün Pazar keyfi… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Lazy Sunday ile evlerde her gün Pazar keyfi… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +3
    Lazy Sunday ile evlerde her gün Pazar keyfi…
    Duvarlarda İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Duvarlarda İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Duvarlarda İtalyan şıklığı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +8
    Duvarlarda İtalyan şıklığı!
    Barbara Schöneberger imzalı sıra dışı bir koleksiyon: “Barbara Home Collection” , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Barbara Schöneberger imzalı sıra dışı bir koleksiyon: “Barbara Home Collection” , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Barbara Schöneberger imzalı sıra dışı bir koleksiyon: “Barbara Home Collection” , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +8
    Barbara Schöneberger imzalı sıra dışı bir koleksiyon: “Barbara Home Collection”
    ​Rasch Türkiye’de! , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    ​Rasch Türkiye’de! , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    ​Rasch Türkiye’de! , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +9
    ​Rasch Türkiye’de!
    Hepsini göster: 46 proje

    Hanna Marka Yönetimi çatısı altında kurulduğu 2009 yılından bu yana lider, kaliteli, yenilikçi ve fark yaratan ithal markaları bünyesinde bulunduran HannaHome; yaşam alanlarına hayat ve estetiği bir arada sunan duvar ve zemin kaplama ürünleri ile dekorasyon sektöründe hizmet vermektedir. HannaHome,bir markanın tüketici ile ilişkisi ölçüsünde var olduğuna inanarak, müşteri odaklılığını ön planda tutan, müşteri beklentilerine göre ürünleri ve hizmetleri sürekli şekillendirme stratejisiyle yola çıkmıştır.

    Stratejisi, çok kısa zamanda çok sayıda bayi ile başlamak yerine önemli noktalarda, sağlam bir alt yapı, sağlıklı gelişim ile beraber ticareti iyi yapan bayilerle büyümek olan HannaHome, sadece üründe değil, hizmette ve serviste de farklılaşmak amacıyla PartnerClub İş Ortaklık Programı'nı geliştirmiş ve bunun için de birçok yatırım yapmıştır. Duvar kağıdı ve parke ürünlerini yürüttüğü planlı stok programı çerçevesinde HannaHome PartnerClub üyesi mağazalarda müşterileri ile buluşturan HannaHome; aynı zamanda sektörel projelere yönelik ürün satışı ve uygulama hizmeti de sunmaktadır. Duvar kağıdında trendleri belirleyen Rasch ve Rasch Textil, klasik ve modern stillere uzanan desen seçenekleri ve özellikle İtalyan stilini tamamlayan ağır vinil duvar kağıtları ile öne çıkan Sirpi, modern ve yenilikçi desenleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunan Design ID, başta floral ve country duvar kağıdı çeşitleri olmak üzere birçok desen seçeneğini bünyesinde bulunduran Norwall, farklı floral ve damask desen seçenekleri ile dikkati çeken Artworks, tekstil tabanlı duvar kağıtları ile dünyaca tanınan duvar kağıdı markası Sellers & Josephson, ürünlerini kalite, sağlık ve dayanıklılık üzerine inşa eden Avrupa’da özellikle dekorasyon alanında en çok tercih edilen lider parke markası Meister & Schulte, HannaHome’un bünyesinde bulunan markalar arasında yer almaktadır.

    Hizmetler
    Yaşam Alanlarına Hayat ve Estetiği Bir Arada Sunan İthal Duvar Kağıdı Ve Parke Koleksiyonları…
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İçerenköy Mah. Üsküdar-İçerenköy Cad. Bodur İş Merkezi No: 8 / 15 Kat: 4 34752 Ataşehir/İstanbul
    34752 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165734566 www.hannahome.com.tr

    Değerlendirmeler

    Oguzhan Ünal
    Bebek odamizin tum duvar kagitlari Rasch'tan sectik. Cok guzel oldu, tesekkurler HannaHome!
    neredeyse 6 yıl önce
    Mahmut Cengiz
    Yorumlarla hiç alakası olmayan bi yer ne ilgilenmesinden bahsediyorsunuz biz toptan satış yapıyoruz diye kestirip atıyorlar inanmıyorsanız arayın 😠
    4 yıldan fazla önce
    Nihat Alpin Mütevellioğlu
    Tek oda için düşük metre kare alım yapmamıza rağmen bizle en az bir inşaat projesi kadar ilgilendiler nazik ve işini bilen müşteri memnuniyetini ön planda bir firma
    neredeyse 6 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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