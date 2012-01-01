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MHD Design Group
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 37Projeler (37) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • ASRIN DRAGOS OKULLARI, MHD Design Group MHD Design Group
    ASRIN DRAGOS OKULLARI, MHD Design Group MHD Design Group
    ASRIN DRAGOS OKULLARI, MHD Design Group MHD Design Group
    +1
    ASRIN DRAGOS OKULLARI
    SYATEN TOWER , MHD Design Group MHD Design Group
    SYATEN TOWER , MHD Design Group MHD Design Group
    SYATEN TOWER
    SOUQ WAQIF , MHD Design Group MHD Design Group
    SOUQ WAQIF , MHD Design Group MHD Design Group
    SOUQ WAQIF , MHD Design Group MHD Design Group
    +3
    SOUQ WAQIF
    Aquarium competition , MHD Design Group MHD Design Group
    Aquarium competition , MHD Design Group MHD Design Group
    Aquarium competition , MHD Design Group MHD Design Group
    Aquarium competition
    ​ALDAWHA MARINA, MHD Design Group MHD Design Group
    ​ALDAWHA MARINA, MHD Design Group MHD Design Group
    ​ALDAWHA MARINA, MHD Design Group MHD Design Group
    ​ALDAWHA MARINA
    Pamukale Compition, MHD Design Group MHD Design Group
    Pamukale Compition, MHD Design Group MHD Design Group
    Pamukale Compition
    Hepsini göster: 37 proje
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    turkey Istanbul
    Türkiye
    +90-5352216603 www.behance.net/mohammadHD
    Yasal mülkiyet

    BEAUTY IS SIMPLE CLEAR AVAILABLE

    Değerlendirmeler

    Cristina Lobo Cristina Lobo
    De un gusto extremo
    7 yıldan fazla önce
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