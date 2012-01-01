MHD Design Group

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BEAUTY IS SIMPLE CLEAR AVAILABLE
Eğer evinizde canlılık, yüksek enerji ama aynı zamanda dinginlik arıyorsanız dekorasyonunuzun renk paletinde mutlaka sarı da olmalı. Sarı, birbirinden çok farklı tonları ile pek çok farklı stile uyum sağlayabilen ve aradığınız tüm…
Evin en fazla titizlenilen odası olan ve aile olarak en fazla zaman geçirilen yaşam alanı olarak kullanılan oturma odalarını dekore ederken birçok detayla ilgilenmek durumunda kalırsınız.
Bütün günü temizlik yaparak geçirseniz bile, dönüp baktığınızda hiçbir yer temizlenmemiş gibi görünebilir. Çabuk tozlanan ve tozu çok belli eden mobilya ve döşemeler bir evin en büyük düşmanıdır.