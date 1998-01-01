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Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma
Aydınlatmalar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

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    • Vantilatör Sezonu, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Beyaz
    Vantilatör Sezonu, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma İç Dekorasyon Beyaz
    Vantilatör Sezonu
    Bahçe Aydınlatmaları / Bolard, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma BahçeIşıklandırma
    Bahçe Aydınlatmaları / Bolard, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma BahçeIşıklandırma
    Bahçe Aydınlatmaları / Bolard, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
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    Bahçe Aydınlatmaları / Bolard
    Dış Mekan Aplikleri, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Modern Bahçe
    Dış Mekan Aplikleri, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma BahçeIşıklandırma
    Dış Mekan Aplikleri, Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma BahçeIşıklandırma
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    Dış Mekan Aplikleri

    1955 yılında  faaliyetlerine elektrik boruları imalatı ile başlayan KAZANCI KOLL. ŞTİ. Türkiye'de sektörün öncülerinden olup,ilerki yıllarda armatür ve sac sanayinde lider olmuştur.

              

            Şirketimiz 1969 yılında 2500 m²  kapalı alan fabrikasında modern makine parkuru ile Ereğli Demir Çelik fabrikalarınında kurulmasıyla rulo sac kesim ve satışında ilerlemeler kaydetmiştir.Teknolojiyi ve ülkemizin gelişmelerini yakından izleyen firmamız 1983 yılında TMS armatürlerin imalatını yapmış,90'lı yıllarda OSRAM AMPUL A.Ş. işbirliğiyle Türkiye'ye ilk defa 40W simit ampulü getirmiş ve tasarladığı armatürlerle tüm yurtta imalatını ve satışını sağlamıştır. 

            KAZANCI AYDINLATMA TAAHHÜT ,1998 yılında imalat çeşitlerine ilave inşaat,dekorasyon ve sanayide kullanılan tüm elektrik malzemelerinin bayilik ve satma yetkilerini almıştır.2000 yılında taahhüt sektöründe uzman mühendis ve teknik kadrosuyla konusunda lider birçok inşaat firmasına hizmet vermeye devam etmektedir.                                                                                                           

            KAZANCI AYDINLATMA bilgi ve tecrübelerini günümüz teknolojisi ile www.trendaydinlatma.com adresinde sanal mağazasında zengin çeşitleri ve üstün kalitesiyle SLV - Leds C4 gibi dünya markalarını siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.

    Hizmetler
    Aydınlatma Danışmanlığı
    Hizmet alanları
    AYDINLATMA ve istanbul
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5327490672 www.trendaydinlatma.com
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