Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma

1955 yılında faaliyetlerine elektrik boruları imalatı ile başlayan KAZANCI KOLL. ŞTİ. Türkiye'de sektörün öncülerinden olup,ilerki yıllarda armatür ve sac sanayinde lider olmuştur.

Şirketimiz 1969 yılında 2500 m² kapalı alan fabrikasında modern makine parkuru ile Ereğli Demir Çelik fabrikalarınında kurulmasıyla rulo sac kesim ve satışında ilerlemeler kaydetmiştir.Teknolojiyi ve ülkemizin gelişmelerini yakından izleyen firmamız 1983 yılında TMS armatürlerin imalatını yapmış,90'lı yıllarda OSRAM AMPUL A.Ş. işbirliğiyle Türkiye'ye ilk defa 40W simit ampulü getirmiş ve tasarladığı armatürlerle tüm yurtta imalatını ve satışını sağlamıştır.

KAZANCI AYDINLATMA TAAHHÜT ,1998 yılında imalat çeşitlerine ilave inşaat,dekorasyon ve sanayide kullanılan tüm elektrik malzemelerinin bayilik ve satma yetkilerini almıştır.2000 yılında taahhüt sektöründe uzman mühendis ve teknik kadrosuyla konusunda lider birçok inşaat firmasına hizmet vermeye devam etmektedir.

KAZANCI AYDINLATMA bilgi ve tecrübelerini günümüz teknolojisi ile www.trendaydinlatma.com adresinde sanal mağazasında zengin çeşitleri ve üstün kalitesiyle SLV - Leds C4 gibi dünya markalarını siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.