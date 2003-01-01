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Bacamarket Baca Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Isıtma, Soğutma ve Klima Uzmanları İstanbul
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    • Türkiye’nin kompozit baca konusunda tek örneği olan BACAMARKET ; market anlayışından  yola çikilarak 2003 yıllında  kuruldu. Kendi alanlarında Dünya’nın en iyileri olarak kabul gören ;  K+W , Exhausto  , Wöhler ile beraber 7 firmanın Türkiye Distribütörlügünü alarak , 2.000 in üzerinde ürün portföyüne sahip olan Bacamarket ; sektörel anlamda her türlü istege cevap verebilecek duruma gelmistir.14 yıllık  sektörel deneyime sahip olan Bacamarket , Çevre Kirliliği ve İnsan sağlığına gereken özeni göstererek, uzman ekibi ile birlikte , Yerel Gaz Dağıtım Şirketleri ve EPDK ‘ nin öngördügü tüm yönetmeliklere uygun olarak son teknoloji baca sistemleri yapmaktadir

    Hizmetler
    Katı Yakıt Baca Uygulamaları. Doğalgaz Baca Uygulamaları. TS EN 1443 Baca uygulamaları. Frunflex Kompozit Baca Uygulamaları. Baca Ölçüm ve Analiz Cihazları. Baca Temizleme Ekipmanları
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Çengelköy Mh. Kaldırım Cad. No:46 Orme Sitesi 3/7
    34680 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163324420 www.bacamarket.net/Default.aspx
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