Bacamarket Baca Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiye’nin kompozit baca konusunda tek örneği olan BACAMARKET ; market anlayışından yola çikilarak 2003 yıllında kuruldu. Kendi alanlarında Dünya’nın en iyileri olarak kabul gören ; K+W , Exhausto , Wöhler ile beraber 7 firmanın Türkiye Distribütörlügünü alarak , 2.000 in üzerinde ürün portföyüne sahip olan Bacamarket ; sektörel anlamda her türlü istege cevap verebilecek duruma gelmistir.14 yıllık sektörel deneyime sahip olan Bacamarket , Çevre Kirliliği ve İnsan sağlığına gereken özeni göstererek, uzman ekibi ile birlikte , Yerel Gaz Dağıtım Şirketleri ve EPDK ‘ nin öngördügü tüm yönetmeliklere uygun olarak son teknoloji baca sistemleri yapmaktadir