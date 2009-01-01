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3KA
İç Mimarlar Ankara
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    3KA
    3KA
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    2009 yılında başlayıp şahsi yürüttüğümüz 3D görselleştirme ve animasyon, proje, mobilya ve iç mimarlık faaliyetlerimizi 2013 yılı itibariyle 3KA STUDIO & İÇ MİMARLIK adı altında birleştirdik. Tasarım, malzeme, uygulama, mobilya ve iç mekan alanındaki uzmanlığımızı “güzel iş iyi kalite” prensibiyle yürütmekteyiz. Genç, dinamik, yenilikçi ruhumuzla alanında hızlı, kaliteli, özgün, teknik ve görsel anlamda kusursuz ürünler ortaya koyarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde çözümler sunmayı amaç edindik.

    Not: Web sayfamız ve iletişim bilgilerimiz yakın zamanda yenilenerek hizmete girmiş olacaktır.

    @3kaicmimarlik


    Hizmetler
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • dekorasyon
    • inşaat
    • Endüstriyel Ürün Tasarımı
    • 3D Tasarım ve Görselleştirme.
    Hizmet alanları
    Mimarlık-İnşaat ve Ankara
    Adres
    KULE EVO
    06700 Ankara
    Türkiye
    +90-5079810029 www.3kaicmimarlik.com
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