2009 yılında başlayıp şahsi yürüttüğümüz 3D görselleştirme ve animasyon, proje, mobilya ve iç mimarlık faaliyetlerimizi 2013 yılı itibariyle 3KA STUDIO & İÇ MİMARLIK adı altında birleştirdik. Tasarım, malzeme, uygulama, mobilya ve iç mekan alanındaki uzmanlığımızı “güzel iş iyi kalite” prensibiyle yürütmekteyiz. Genç, dinamik, yenilikçi ruhumuzla alanında hızlı, kaliteli, özgün, teknik ve görsel anlamda kusursuz ürünler ortaya koyarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde çözümler sunmayı amaç edindik.

Not: Web sayfamız ve iletişim bilgilerimiz yakın zamanda yenilenerek hizmete girmiş olacaktır.

@3kaicmimarlik



