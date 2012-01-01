DOTY, mimari ve iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımlarını estetik ve fonksiyonu yorumlayarak geliştiren bir tasarım atölyesidir.
Ömer Talha Yağcı ve Dilan Çelik İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden birlikte mezun oldular. Öğrencilik yıllarında kurdukları DOTY altında freelance işlerde yer aldılar. Çeşitli mimari yarışmalardan ödül aldılar ve birçok tasarım atölyesinde aktif oldular. Benzer konulara olan ilgileri ile sentezledikleri mimari bakış açılarını diğer alanlara da taşımış, mobilya ve ev aksesuarları konusunda gelişim göstermişlerdir. Ömer Talha Yağcı'nın 2008 yılında kurduğu ahşap atölyesini geliştirerek üretmeye devam etmektedirler.
- Hizmetler
- mimari konsept tasarım ve proje uygulama
- iç mekan tasarımı
- butik mobilya tasarım ve imalatı
- Hizmet alanları
- Bodrum – Muğla
- Şirket ödülleri
- 2012 Mansiyon Ödülü Koçtaş İç Mekan Tasarım Yarışması- Açık Mutfak
- 2013 2. Ödül ve Mansiyon Ödülü İKÜ İKSV
KentzedeMimari Proje Yarışması
- 2013 1. Ödül MEB Adana, Seyhan Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması
- 2014 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ YAPI DALI / KORUMA-YAŞATMA Başarı Ödülü: TCDD HANGAR BİNALARI RESTORASYONU, Nazilli-AYDIN
- Adres
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Ortakent Mh. Gölbaşı Sk. No:26/A2
48420 Bodrum – Muğla
Türkiye
+90-5056852031 www.doty-design.com