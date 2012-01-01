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DOTY
Mimarlar Bodrum – Muğla
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • GAZETELİK, DOTY DOTY Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GAZETELİK, DOTY DOTY Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GAZETELİK, DOTY DOTY Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GAZETELİK
    RUBİK KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Rengarenk
    RUBİK KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Rengarenk
    RUBİK KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Rengarenk
    +3
    RUBİK KOMODİN
    ESKİTME KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Mavi
    ESKİTME KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Mavi
    ESKİTME KOMODİN, DOTY DOTY Yatak OdasıKomodinler Ahşap Mavi
    ESKİTME KOMODİN
    MAVİ ŞERİTLİ ORTA SEHPA, DOTY DOTY Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Ahşap
    MAVİ ŞERİTLİ ORTA SEHPA
    MEB EĞİTİM KAMPÜSÜ, DOTY DOTY
    MEB EĞİTİM KAMPÜSÜ, DOTY DOTY
    MEB EĞİTİM KAMPÜSÜ, DOTY DOTY
    +9
    MEB EĞİTİM KAMPÜSÜ
    YTONG FUAR STANDI, DOTY DOTY
    YTONG FUAR STANDI, DOTY DOTY
    YTONG FUAR STANDI, DOTY DOTY
    +8
    YTONG FUAR STANDI
    Hepsini göster: 11 proje

    DOTY, mimari ve iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımlarını estetik ve fonksiyonu yorumlayarak geliştiren bir tasarım atölyesidir.

    Ömer Talha Yağcı ve Dilan Çelik İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden birlikte mezun oldular. Öğrencilik yıllarında kurdukları DOTY altında freelance işlerde yer aldılar. Çeşitli mimari yarışmalardan ödül aldılar ve birçok tasarım atölyesinde aktif oldular. Benzer konulara olan ilgileri ile sentezledikleri mimari bakış açılarını diğer alanlara da taşımış, mobilya ve ev aksesuarları konusunda gelişim göstermişlerdir. Ömer Talha Yağcı'nın 2008 yılında kurduğu ahşap atölyesini geliştirerek üretmeye devam etmektedirler.

    Hizmetler
    • mimari konsept tasarım ve proje uygulama
    • iç mekan tasarımı
    • butik mobilya tasarım ve imalatı
    Hizmet alanları
    Bodrum – Muğla
    Şirket ödülleri
    • 2012   Mansiyon Ödülü                     Koçtaş İç Mekan Tasarım Yarışması- Açık Mutfak
    • 2013   2. Ödül ve Mansiyon Ödülü  İKÜ İKSV Kentzede Mimari Proje Yarışması
    • 2013   1. Ödül                                     MEB Adana, Seyhan Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması
    • 2014   ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ YAPI DALI / KORUMA-YAŞATMA Başarı Ödülü: TCDD HANGAR BİNALARI RESTORASYONU, Nazilli-AYDIN
    Adres
    Ortakent Mh. Gölbaşı Sk. No:26/A2
    48420 Bodrum – Muğla
    Türkiye
    +90-5056852031 www.doty-design.com
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