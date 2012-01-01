DOTY, mimari ve iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımlarını estetik ve fonksiyonu yorumlayarak geliştiren bir tasarım atölyesidir.

Ömer Talha Yağcı ve Dilan Çelik İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünden birlikte mezun oldular. Öğrencilik yıllarında kurdukları DOTY altında freelance işlerde yer aldılar. Çeşitli mimari yarışmalardan ödül aldılar ve birçok tasarım atölyesinde aktif oldular. Benzer konulara olan ilgileri ile sentezledikleri mimari bakış açılarını diğer alanlara da taşımış, mobilya ve ev aksesuarları konusunda gelişim göstermişlerdir. Ömer Talha Yağcı'nın 2008 yılında kurduğu ahşap atölyesini geliştirerek üretmeye devam etmektedirler.