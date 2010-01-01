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BOYTORUN ARCHITECTS
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • RESIDORM KIRIKKALE, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Ticari alanlar
    RESIDORM KIRIKKALE, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Ticari alanlar
    RESIDORM KIRIKKALE, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Ticari alanlar
    +11
    RESIDORM KIRIKKALE
    BARTIN’DA AHŞAP KONAK RESTORASYONU & OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Klasik Sergi Alanları
    BARTIN’DA AHŞAP KONAK RESTORASYONU & OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Klasik Sergi Alanları
    BARTIN’DA AHŞAP KONAK RESTORASYONU & OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Klasik Sergi Alanları
    +20
    BARTIN’DA AHŞAP KONAK RESTORASYONU & OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

    Boytorun Mimarlık Limited, faaliyetlerini İstanbul merkezli ofisinde sürdüren bir tasarım bürosudur.Faaliyet alanları, Tasarım Öncesi Hizmetler, Mimari ve İç Mimari Disiplinler kapsamında Tasarım, Tasarım Danışmanlığı, Tasarım Yönetimi ile Uygulama ve Kontrolluk Hizmetleridir. 

    Boytorun Mimarlık, hizmetlerinde iki önemli ilkeyi benimser; müşterilerinin gereksinimleri ile hedeflerini doğru olarak anlamak ve müşteri memnuniyeti ile sürekliliğini sağlayan kapsamlı bir tasarım ve uygulama hizmeti vermek. Bu ilkelerini gerçekleştirmek amacı ile her proje için proje konu ve kapsamına uygun profesyonellerden oluşan bir proje takımı kurulmaktadır. 

    Boytorun ekibi ele aldığı projelerde, tasarım ve imalatla ilgili her konuda işin kontrolünü elinden bırakmayan, küçük ve detaylı işler kadar büyük ölçekli projeleri de esnek organizasyon kabiliyeti sayesinde profesyonelce ve kolaylıkla yürütüp yöneten bir yapıya sahiptir. Böylelikle tasarım sürecinin başından imalatın son aşamasına kadar verilen hizmet kalitesinde devamlılık sağlanmaktadır.Tasarım grubu her bir projeye başlarken projenin ve müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarını fonksiyonel ve rasyonel değerler çerçevesinde ele alırken, güncel malzeme ve teknolojinin gerektirdiği detay çözümleri ile bütçe ve zaman kısıtlarını aynı potada eriterek çağdaş, tek defalık tasarımlar oluşturmayı amaçlar.

    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    • • UIA 'Architecture and Water' International Competition Prize: Mention 
    • • Archiprix '98 Yarışma Projesi Teşvik ödülü
    • • Die Deutsche Bank für die Deutsche Bank Mobilya Tasarımı Yarişmasi / Almanya 
    • • Sümeyra Çakır Anıt Mezar Yarişmasi / Istanbul
    • • Kars Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Yarışması / Kars
    Adres
    Sakıp Sabancı Caddesi, Kalamış Sokak, No: 3 Daire:1 Emirgan / Sarıyer
    34467 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122294770 www.boytorunarch.com

    Değerlendirmeler

    Sinan Kaya
    2 yıldan fazla önce
    Bora Boytorun
    neredeyse 4 yıl önce
    özgen arasan
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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