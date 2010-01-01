BOYTORUN ARCHITECTS

Boytorun Mimarlık Limited, faaliyetlerini İstanbul merkezli ofisinde sürdüren bir tasarım bürosudur.Faaliyet alanları, Tasarım Öncesi Hizmetler, Mimari ve İç Mimari Disiplinler kapsamında Tasarım, Tasarım Danışmanlığı, Tasarım Yönetimi ile Uygulama ve Kontrolluk Hizmetleridir.

Boytorun Mimarlık, hizmetlerinde iki önemli ilkeyi benimser; müşterilerinin gereksinimleri ile hedeflerini doğru olarak anlamak ve müşteri memnuniyeti ile sürekliliğini sağlayan kapsamlı bir tasarım ve uygulama hizmeti vermek. Bu ilkelerini gerçekleştirmek amacı ile her proje için proje konu ve kapsamına uygun profesyonellerden oluşan bir proje takımı kurulmaktadır.

Boytorun ekibi ele aldığı projelerde, tasarım ve imalatla ilgili her konuda işin kontrolünü elinden bırakmayan, küçük ve detaylı işler kadar büyük ölçekli projeleri de esnek organizasyon kabiliyeti sayesinde profesyonelce ve kolaylıkla yürütüp yöneten bir yapıya sahiptir. Böylelikle tasarım sürecinin başından imalatın son aşamasına kadar verilen hizmet kalitesinde devamlılık sağlanmaktadır.Tasarım grubu her bir projeye başlarken projenin ve müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarını fonksiyonel ve rasyonel değerler çerçevesinde ele alırken, güncel malzeme ve teknolojinin gerektirdiği detay çözümleri ile bütçe ve zaman kısıtlarını aynı potada eriterek çağdaş, tek defalık tasarımlar oluşturmayı amaçlar.