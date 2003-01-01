FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara’da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler.

Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar. Kollektif üretimin gücüne inanır.

Taze kalmanın yolunun mimari yarışma platformundan geçtiğine inanan ekip katıldığı mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Bugüne kadar çeşitli ölçeklerdeki projelerinde kullanıcı memnuniyeti ve bulunduğu çevre ile kurduğu iletişimi önemseyen bir mimari pratiği benimsemiştir.

Niteliğin nicelikten önde geldiğine inanır. Problemin salt çözümünden çok problemin dert edilmesine ve sonuç ürün kadar sürecin de niteliğine odaklanır.