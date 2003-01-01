FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara’da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler.
Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar. Kollektif üretimin gücüne inanır.
Taze kalmanın yolunun mimari yarışma platformundan geçtiğine inanan ekip katıldığı mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Bugüne kadar çeşitli ölçeklerdeki projelerinde kullanıcı memnuniyeti ve bulunduğu çevre ile kurduğu iletişimi önemseyen bir mimari pratiği benimsemiştir.
Niteliğin nicelikten önde geldiğine inanır. Problemin salt çözümünden çok problemin dert edilmesine ve sonuç ürün kadar sürecin de niteliğine odaklanır.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- Kentsel Tasarım
- iç mekan tasarımı
- ürün tasarımı
- Hizmet alanları
- Ankara
- Şirket ödülleri
- 2003 Archiprix Turkey – 1.Mansiyon (Fatih Yavuz)
- 2004 Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Binası ve Çevresi Mimari Kentsel Tasarım Proje yarışması – 3. Ödül
- 2005 Trabzon Kalkınma Mahallesi Parkı Bölgesel Fikir Projesi Yarışması – 3. Mansiyon
- 2005 Mimarlar Odası 50. Yıl Parkı Proje Yarışması-Satınalma
- 2005 Pendik Belediyesi Hizmet Binası – 3. Mansiyon
- 2006 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Programları Laboratuarları Davetli Yarışma – 1. Ödül
- 2011 Şişli Lisesi Mimari Proje Yarışması – Satınalma
- 2013 Milli Eğitim Bakanlığı Doğubeyazıt Eğitim Kampusu Davetli Proje Yarışması – 1. Ödül
- 2014 KHO Laboratuvar Merkezi Davetli Proje Yarışması – 1. Ödül
- 2014 ODTÜ Teknokent MET Yerleşkesi Davetli Proje Yarışması – 1. Ödül
- 2014 Adana Seyhan Gölü Kıyı Düzenlemesi ve Marina Alanı Davetli Fikir Projesi Yarışması – Eşdeğer Ödül
- 2014 Gökçeada Lisesi Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması – 2.Ödül
- 2014 Anamur Atatepe Sosyal Merkez Mimari Proje Yarışması – 3.Ödül
- 2015 Bornova Belediye Binası – 4.Mansiyon
- Hepsini göster: 14 ödül
- Adres
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İran Cad. 41/4 GOP – Çankaya
06700 Ankara
Türkiye
+90-3124680491 frea.com.tr