AKÇAY ALÜMİNYUM KAPI KOLLARI VE AKSESUARLARI İMALATI

AKÇAY ALÜMİNYUM, 25 Yılı aşkın bir süredir kapı kolları konusunda üretim yapmaktadır. Ülkemizin birçok noktasında üretimimiz olan kapı kolları tercih edilmektedir. Kalite ve estetiğin ön planda tutulduğu Kapı Kollarımız İstenilen model ve ebatlarda tüm tasarım fikirlerine uygun olarak üretimi yapılmaktadır.
Projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz kapı kollarımız istediğiniz ral kodlarında boya, eloksal renklerinde natural ve parlak olarak üretimi yapılmaktadır.
- Hizmet alanları
- Cam
- Alüminyum
- Ahşap ve Çelik kapılar .
- Adres
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Dr.Cemil Bengü Cad. Yurt Sokak No:1/1A Çağlayan İSTANBUL
34060 İstanbul
Türkiye
+90-2122257271 www.akcayaksesuar.com