AKÇAY ALÜMİNYUM KAPI KOLLARI VE AKSESUARLARI İMALATI

AKÇAY ALÜMİNYUM, 25 Yılı aşkın bir süredir kapı kolları konusunda üretim yapmaktadır. Ülkemizin birçok noktasında üretimimiz olan kapı kolları tercih edilmektedir. Kalite ve estetiğin ön planda tutulduğu Kapı Kollarımız İstenilen model ve ebatlarda tüm tasarım fikirlerine uygun olarak üretimi yapılmaktadır.

Projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz kapı kollarımız istediğiniz ral kodlarında boya, eloksal renklerinde natural ve parlak olarak üretimi yapılmaktadır.