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k1 mimarlık
Mimarlar İzmir
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    • K1 Mimarlık, mimari ve iç mimari tüm hizmetlerin kontrolünü elinde tutan; büyük ölçekli projeleri, esnek organizasyonu ile kolaylıkla yürüten ve yöneten bir yapıya sahiptir. Mimari ve iç mimaride geniş bir yelpazede hizmet veren K1 Mimarlık; Otel, Alışveriş merkezi, Restaurant, Kafe, Villa ve Ev dekorasyonları, Fuar standı, Ofis dekorasyonu, Mağaza dekorasyonu gibi konularda proje ve uygulama alanında pek çok çalışması bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • MİMARLIK
    • Proje
    • İÇ MİMARLIK
    • Tadilat
    • TASARIM
    • inşaat
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK
    • Proje
    • İÇ MİMARLIK
    • Tadilat
    • TASARIM
    • inşaat
    • İzmir
    Adres
    Mansuroglu Mah. 292 Sokak Doğa Plaza. No:11 D:8 Bayraklı-İZMİR
    35000 İzmir
    Türkiye
    +90-2325020884 www.k1mimarlik.com
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