K1 Mimarlık, mimari ve iç mimari tüm hizmetlerin kontrolünü elinde tutan; büyük ölçekli projeleri, esnek organizasyonu ile kolaylıkla yürüten ve yöneten bir yapıya sahiptir. Mimari ve iç mimaride geniş bir yelpazede hizmet veren K1 Mimarlık; Otel, Alışveriş merkezi, Restaurant, Kafe, Villa ve Ev dekorasyonları, Fuar standı, Ofis dekorasyonu, Mağaza dekorasyonu gibi konularda proje ve uygulama alanında pek çok çalışması bulunmaktadır.