K1 Mimarlık, mimari ve iç mimari tüm hizmetlerin kontrolünü elinde tutan; büyük ölçekli projeleri, esnek organizasyonu ile kolaylıkla yürüten ve yöneten bir yapıya sahiptir. Mimari ve iç mimaride geniş bir yelpazede hizmet veren K1 Mimarlık; Otel, Alışveriş merkezi, Restaurant, Kafe, Villa ve Ev dekorasyonları, Fuar standı, Ofis dekorasyonu, Mağaza dekorasyonu gibi konularda proje ve uygulama alanında pek çok çalışması bulunmaktadır.
- Hizmetler
- MİMARLIK
- Proje
- İÇ MİMARLIK
- Tadilat
- TASARIM
- inşaat
- Hizmet alanları
- MİMARLIK
- Proje
- İÇ MİMARLIK
- Tadilat
- TASARIM
- inşaat
- İzmir
- Adres
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Mansuroglu Mah. 292 Sokak Doğa Plaza. No:11 D:8 Bayraklı-İZMİR
35000 İzmir
Türkiye
+90-2325020884 www.k1mimarlik.com