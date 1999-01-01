ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA

Çiftsan

Botanik ve Aydınlatma, insanlarımızın hak ettikleri daha güvenli, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunmak amacı ile 1987 yılında Çiftsan ve Anadolu Aydınlatma olarak, alüminyum döküm, metalden mamul dış mekân aydınlatma armatürü, kent mobilyaları, çocuk oyun grubu olarak geniş bir ürün yelpazesinde imalat yaparak faaliyete geçmiştir

Firmamız gelişmeye açık bir strateji uygulayarak, küreselleşen ve tek düze yaşama sürüklenen dünyamızda Çiftsan ve Anadolu Aydınlatma firmalarını Çiftsan Aydınlatma Ltd. Şti. bünyesinde 1994 yılında şirketleştirmiştir. 2003 yılında da Çiftsan Botanik ve Aydınlatma Ltd. Şti. olarak şimdiki unvanını kazanmıştır.

HAYAL BAHÇELERİ

İnsanoğlu kendini yenileme evriminde üretim ve sanayiye önem verirken, dünyamızı taş ve beton yığını binalar, zehirli atıklar sağlayan sanayilerle doldurmaktadır. Tüm bu oluşumların içinde kendinden daha üretken ve fedakâr toprakların yaşama hakkını elinden aldığı fark edemez duruma gelmiştir. Gelecek nesillere “Bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara vermek” amacı ile firmamızın bünyesine 1999 yılında İç Anadolu Bölgesi’ nin en büyük Botanik Bahçesinin kuruluşunu tamamlayıp hizmete açtık.

“Bizimde dikili bir ağacımız olsun diyorsanız.

Dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce fidan kök salmak için sizi bekliyor.” Sloganı ile ülkemizin daha yeşil, nefes alınabilir, taşlaşmadan (betonlaşmadan) uzak bir dünyaya hizmet etmek gayemizdir.

Sonuç olarak 1987 yılında kurulan firmamız, Yaşanabilir bir dünya ve çevre için;

· Park, Bahçe ve Çevre Düzenlemesi

· Fidan Üretimi

· Proje Danışmanlık Uygulamaları

· Yapraklı, iğneli, ibreli ağaç yetiştiriciliği

· Tabii organik Gübre, Torf, Humus

· Periyodik Bakım

· Süs Havuzları

· Otomatik Sulama

· Kamelya (Gazebo), Pergolalar,

· Çevre ve Dekoratif Aydınlatma Direk ve Armatürleri

· Kent Mobilyaları (Oturma bankları, Dekoratif Çeşmeler, Çöp Kovaları)

· Çocuk Oyun Grupları ve Oyun Grubu Elemanları

İmalatı, satışı ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir.

AMAÇ VE ARAÇLAR

Hizmet Alanlarımız: Amaçlar ve Uzman Kadromuz: Araçlar

* Peyzaj Mimarisi (Proje, Danışmanlık, Uygulama) * Peyzaj Mimarı

* Park Bahçe ve Çevre Düzenleme (Adaptasyon kabiliyeti * Ziraat Mühendisleri

yüksek her boy ve yaşta sertifikalı ve kontrollü standartlara * Ziraat Yüksek Mühendisi

uygun bitki çeşitleri) * Bakım Ekibi (İşinde Uzman Bahçe Ekibi ve Ekipmanları)

* Tabii – Organik Gübre, Torf * Teknolojinin son yenilikleri ile çalışan aydınlatma

* Periyodik Bakımlar armatürleri fabrikası ve dökümhane çalışanları

* Yüzme ve Süs Havuzları * Pazarlama

* Çim Tohumları * Halkla İlişkiler

* Bahçe Malzemeleri * Muhasebe ve Finans Servislerimiz.

* Aydınlatma Sistemleri (Anahtar teslimi yer altı ve yer

üstü komple tesis yapılması)

* Kamelya – Pergoleler (Müşterinin talebine göre özel

imalat olarak yapılmaktadır.)

* Çöp Kovaları

* Çocuk Oyun grupları (Müşterinin talebine göre fiber

veya metalden imal edilmektedir.)

Sonuç olarak gelişim, verimlilik, etkinlik ve güvenilirliliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilen Çiftsan Şirketler Grubu; her zaman bu anlayışla hizmet vermeyi amaç edinmiş profesyonel ekipleri tarafından oluşturulmuş profesyonel tasarımlarıyla hayallerinizdeki bahçeleri sizlere kazandırmak için vardır. Hayallerinizdeki bahçelerin yaprak dökmemesi için bizimle görüşmekte geç kalmayınız...









ÜRÜNLER

AYDINLATMA

Yüksek Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri

Çim Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri

Duvar Üstü Aydınlatma Armatürleri

Alan Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri

Endirekt Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri

Led Aydınlatma Elemanları

Ağaç Aydınlatma Ürünleri

DEKORATİF KENT MOBİLYALARI

Oturma Bankları, Gazebolar (Kamelyalar), Dekoratif Çöp Kutuları, Ahşap Piknik Masaları, Saksılar

ÇEVRE PEYZAJ HİZMETİ VE UYGULAMALARI

Yerli ve ithal süs bitkisi satışı, dikim bakım hizmetleri, Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri ve Danışmanlığı, Park bahçe yapım işleri, bakım işleri.

OTOMATİK SULAMA VE DAMLA SULAMA HİZMETLERİ VE UYGULAMALARI

Her türlü otomatik sulama ve damla sulama malzemeleri temini ve uygulamaları ile her zaman yanınızdayız.

OYUN ALANI ELEMANLARI

Çocuk Oyun Grupları, Polyester Oyun Elemanları, Zıpzıp, Ahşap Oyun Grupları, Açık hava spor aletleri