ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA

Çiftsan
Botanik ve Aydınlatma, insanlarımızın hak ettikleri daha güvenli, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunmak amacı ile 1987 yılında Çiftsan ve Anadolu Aydınlatma olarak, alüminyum döküm, metalden mamul dış mekân aydınlatma armatürü, kent mobilyaları, çocuk oyun grubu olarak geniş bir ürün yelpazesinde imalat yaparak faaliyete geçmiştir
Firmamız gelişmeye açık bir strateji uygulayarak, küreselleşen ve tek düze yaşama sürüklenen dünyamızda Çiftsan ve Anadolu Aydınlatma firmalarını Çiftsan Aydınlatma Ltd. Şti. bünyesinde 1994 yılında şirketleştirmiştir. 2003 yılında da Çiftsan Botanik ve Aydınlatma Ltd. Şti. olarak şimdiki unvanını kazanmıştır.
HAYAL BAHÇELERİ
İnsanoğlu kendini yenileme evriminde üretim ve sanayiye önem verirken, dünyamızı taş ve beton yığını binalar, zehirli atıklar sağlayan sanayilerle doldurmaktadır. Tüm bu oluşumların içinde kendinden daha üretken ve fedakâr toprakların yaşama hakkını elinden aldığı fark edemez duruma gelmiştir. Gelecek nesillere “Bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara vermek” amacı ile firmamızın bünyesine 1999 yılında İç Anadolu Bölgesi’ nin en büyük Botanik Bahçesinin kuruluşunu tamamlayıp hizmete açtık.
“Bizimde dikili bir ağacımız olsun diyorsanız.
Dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce fidan kök salmak için sizi bekliyor.” Sloganı ile ülkemizin daha yeşil, nefes alınabilir, taşlaşmadan (betonlaşmadan) uzak bir dünyaya hizmet etmek gayemizdir.
Sonuç olarak 1987 yılında kurulan firmamız, Yaşanabilir bir dünya ve çevre için;
· Park, Bahçe ve Çevre Düzenlemesi
· Fidan Üretimi
· Proje Danışmanlık Uygulamaları
· Yapraklı, iğneli, ibreli ağaç yetiştiriciliği
· Tabii organik Gübre, Torf, Humus
· Periyodik Bakım
· Süs Havuzları
· Otomatik Sulama
· Kamelya (Gazebo), Pergolalar,
· Çevre ve Dekoratif Aydınlatma Direk ve Armatürleri
· Kent Mobilyaları (Oturma bankları, Dekoratif Çeşmeler, Çöp Kovaları)
· Çocuk Oyun Grupları ve Oyun Grubu Elemanları
İmalatı, satışı ve uygulama alanlarında hizmet vermektedir.
AMAÇ VE ARAÇLAR
Hizmet Alanlarımız: Amaçlar ve Uzman Kadromuz: Araçlar
* Peyzaj Mimarisi (Proje, Danışmanlık, Uygulama) * Peyzaj Mimarı
* Park Bahçe ve Çevre Düzenleme (Adaptasyon kabiliyeti * Ziraat Mühendisleri
yüksek her boy ve yaşta sertifikalı ve kontrollü standartlara * Ziraat Yüksek Mühendisi
uygun bitki çeşitleri) * Bakım Ekibi (İşinde Uzman Bahçe Ekibi ve Ekipmanları)
* Tabii – Organik Gübre, Torf * Teknolojinin son yenilikleri ile çalışan aydınlatma
* Periyodik Bakımlar armatürleri fabrikası ve dökümhane çalışanları
* Yüzme ve Süs Havuzları * Pazarlama
* Çim Tohumları * Halkla İlişkiler
* Bahçe Malzemeleri * Muhasebe ve Finans Servislerimiz.
* Aydınlatma Sistemleri (Anahtar teslimi yer altı ve yer
üstü komple tesis yapılması)
* Kamelya – Pergoleler (Müşterinin talebine göre özel
imalat olarak yapılmaktadır.)
* Çöp Kovaları
* Çocuk Oyun grupları (Müşterinin talebine göre fiber
veya metalden imal edilmektedir.)
Sonuç olarak gelişim, verimlilik, etkinlik ve güvenilirliliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilen Çiftsan Şirketler Grubu; her zaman bu anlayışla hizmet vermeyi amaç edinmiş profesyonel ekipleri tarafından oluşturulmuş profesyonel tasarımlarıyla hayallerinizdeki bahçeleri sizlere kazandırmak için vardır. Hayallerinizdeki bahçelerin yaprak dökmemesi için bizimle görüşmekte geç kalmayınız...
ÜRÜNLER
AYDINLATMA
Yüksek Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri
Çim Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri
Duvar Üstü Aydınlatma Armatürleri
Alan Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri
Endirekt Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri
Led Aydınlatma Elemanları
Ağaç Aydınlatma Ürünleri
DEKORATİF KENT MOBİLYALARI
Oturma Bankları, Gazebolar (Kamelyalar), Dekoratif Çöp Kutuları, Ahşap Piknik Masaları, Saksılar
ÇEVRE PEYZAJ HİZMETİ VE UYGULAMALARI
Yerli ve ithal süs bitkisi satışı, dikim bakım hizmetleri, Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri ve Danışmanlığı, Park bahçe yapım işleri, bakım işleri.
OTOMATİK SULAMA VE DAMLA SULAMA HİZMETLERİ VE UYGULAMALARI
Her türlü otomatik sulama ve damla sulama malzemeleri temini ve uygulamaları ile her zaman yanınızdayız.
OYUN ALANI ELEMANLARI
Çocuk Oyun Grupları, Polyester Oyun Elemanları, Zıpzıp, Ahşap Oyun Grupları, Açık hava spor aletleri
- Hizmetler
- bahçe bakımı
- sulama projeleri
- peyzaj projesi
- çevre düzenleme
- aydınlatma ürünleri
- Hizmet alanları
- parklar ve yeşil alanlar
- site ve hobi bahçeleri
- peyzaj alanları
- KONYA
- Konya
- Selçuklu/Konya
- Türkiye
- Adres
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Seker Mah Atik Muftu Sk No 3A
42090 Konya, Selçuklu/Konya, Türkiye
Türkiye
+90-3323205584 www.ciftsan.com