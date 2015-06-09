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Ortaköy Parke İç Dekorasyon
Yer Döşemeleri Istanbul
Genel Bakış 13Projeler (13) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Bahçe Ahşap Ahşap rengi
    Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Bahçe Ahşap
    Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Bahçe Ahşap
    +14
    Bahçe Agaç Zemin Bakım & Teak Oil Uygulama
    SAVOY SİTE TERAS TAMİRAT & TEAK OİL UYGULAMA, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Balkon, Veranda & Teras
    SAVOY SİTE TERAS TAMİRAT & TEAK OİL UYGULAMA, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Balkon, Veranda & Teras
    SAVOY SİTE TERAS TAMİRAT & TEAK OİL UYGULAMA, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Tropikal Balkon, Veranda & Teras
    +9
    SAVOY SİTE TERAS TAMİRAT & TEAK OİL UYGULAMA
    THY ULUS Site Wood Collection Naturel Oak Döşeme & Tamirat , Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    THY ULUS Site Wood Collection Naturel Oak Döşeme & Tamirat , Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    THY ULUS Site Wood Collection Naturel Oak Döşeme & Tamirat , Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    +19
    THY ULUS Site Wood Collection Naturel Oak Döşeme & Tamirat
    Dekoratif İpek Sıva Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    Dekoratif İpek Sıva Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    Dekoratif İpek Sıva Uygulama, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Modern Oturma Odası
    +14
    Dekoratif İpek Sıva Uygulama
    Çelik Kapı, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Pencere & Kapılar
    Çelik Kapı, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Pencere & Kapılar
    Çelik Kapı, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Pencere & Kapılar
    +13
    Çelik Kapı
    Beşiktaş Dikilitaş Boya Çalışması, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    Beşiktaş Dikilitaş Boya Çalışması, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    Beşiktaş Dikilitaş Boya Çalışması, Ortaköy Parke İç Dekorasyon Ortaköy Parke İç Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    +51
    Beşiktaş Dikilitaş Boya Çalışması
    Hepsini göster: 13 proje

    Ortaköy Parke İç Dekorasyon olarak başta parke uygulamaları olmak üzere, boya dekorasyon, alçıpan ve kartonpiyer uygulamaları, fayans  uygulamaları, PVC Pencere gibi her türlü iç dekorasyon uygulamasını uzman ekibimizle yapıyoruz.

    Hizmetler
    • Ortaköy Parke İç Dekorasyon olarak başta parke uygulamaları olmak üzere
    • boya dekorasyon
    • alçıpan ve kartonpiyer uygulamaları
    • fayans ve kalebodur uygulamaları
    • elektrik ve sıhhi tesisat gibi her türlü iç dekorasyon uygulamasını uzman ekibimizle yapıyoruz.
    Hizmet alanları
    istanbul ve Bursa
    Adres
    Dereboyu Cd. Ardıç Sk. Arz Apt. No:11 D :5 Ortaköy İstanbul
    34340 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122617220 www.ortakoyparke.com

    Değerlendirmeler

    Gözde Taşsöken
    1 yıldan fazla önce
    Şeyma Selin AKIN
    2 ay önce
    Yildiz Yıldız
    5 ay önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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