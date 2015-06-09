Ortaköy Parke İç Dekorasyon olarak başta parke uygulamaları olmak üzere, boya dekorasyon, alçıpan ve kartonpiyer uygulamaları, fayans uygulamaları, PVC Pencere gibi her türlü iç dekorasyon uygulamasını uzman ekibimizle yapıyoruz.
- Hizmetler
- Ortaköy Parke İç Dekorasyon olarak başta parke uygulamaları olmak üzere
- boya dekorasyon
- alçıpan ve kartonpiyer uygulamaları
- fayans ve kalebodur uygulamaları
- elektrik ve sıhhi tesisat gibi her türlü iç dekorasyon uygulamasını uzman ekibimizle yapıyoruz.
- Hizmet alanları
- istanbul ve Bursa
- Adres
-
Dereboyu Cd. Ardıç Sk. Arz Apt. No:11 D :5 Ortaköy İstanbul
34340 Istanbul
Türkiye
+90-2122617220 www.ortakoyparke.com