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bart mimarlık mühendislik inşaat sanayi ve ticaret ltd.şti.
İnşaat Malzemeleri Izmir
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    anahtar teslimi sanayi yapıları konusunda temelden çatıya hizmet veren şirketimiz , aynı zamanda sanayi yapılarının çatı ve cephe kaplamaları konusunda faaliyet göstermektedir. Sanayi yapıları gerek betonarme prefabrik ve de gerekse çelik konstrüksiyon olarak inşa edilebilmektedir.

    Satış ve uygulamasını yaptığımız ürünler arasında ; Poliüretan dolgulu sandeviç paneller , soğuk oda panelleri , boyalı trapez sac , kenet sistem çatı ve cephe kaplamaları  ve asma tavan sistemleri bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • Sanayi yapıları
    • çelik konstrüksiyon yapılar
    • betonarme prefabrik yapılar
    • çatı ve cephe kaplamaları
    • soğuk odalar
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • tasarım
    • Mimari
    • FABRİKA
    • Mühendislik Grupları
    • Mobilya
    • İzmir
    Adres
    1345 sokak Teknik Malzeme İş Merkezi No : 2 / K
    35000 Izmir
    Türkiye
    www.bartinsaat.com.tr
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