bart mimarlık mühendislik inşaat sanayi ve ticaret ltd.şti.

anahtar teslimi sanayi yapıları konusunda temelden çatıya hizmet veren şirketimiz , aynı zamanda sanayi yapılarının çatı ve cephe kaplamaları konusunda faaliyet göstermektedir. Sanayi yapıları gerek betonarme prefabrik ve de gerekse çelik konstrüksiyon olarak inşa edilebilmektedir.

Satış ve uygulamasını yaptığımız ürünler arasında ; Poliüretan dolgulu sandeviç paneller , soğuk oda panelleri , boyalı trapez sac , kenet sistem çatı ve cephe kaplamaları ve asma tavan sistemleri bulunmaktadır.