bart mimarlık mühendislik inşaat sanayi ve ticaret ltd.şti.

anahtar teslimi sanayi yapıları konusunda temelden çatıya hizmet veren şirketimiz , aynı zamanda sanayi yapılarının çatı ve cephe kaplamaları konusunda faaliyet göstermektedir. Sanayi yapıları gerek betonarme prefabrik ve de gerekse çelik konstrüksiyon olarak inşa edilebilmektedir.
Satış ve uygulamasını yaptığımız ürünler arasında ; Poliüretan dolgulu sandeviç paneller , soğuk oda panelleri , boyalı trapez sac , kenet sistem çatı ve cephe kaplamaları ve asma tavan sistemleri bulunmaktadır.
- Hizmetler
- Sanayi yapıları
- çelik konstrüksiyon yapılar
- betonarme prefabrik yapılar
- çatı ve cephe kaplamaları
- soğuk odalar
- Hizmet alanları
- inşaat
- tasarım
- Mimari
- FABRİKA
- Mühendislik Grupları
- Mobilya
- İzmir
- Adres
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1345 sokak Teknik Malzeme İş Merkezi No : 2 / K
35000 Izmir
Türkiye
www.bartinsaat.com.tr