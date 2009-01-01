M artı D Mimarlık

- Hizmet alanları
- İzmir
- Şirket ödülleri
- 1. Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması – Mansiyon Ödülü
- 2. Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması – Eşdeğer Mansiyon
- 3. Tasarım Koridorları Ulusal Mimari Proje Yarışması , Eşdeğer Ödül -2014
- 4. T.C.M.E.B.Eğitim Kampüsleri – 3.GRUP, Kütahya Tavşanlı Kampüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması, Mansiyon -2013
- 5. T.C.M.E.B.Eğitim Kampüsleri – 2.GRUP, Kahramanmaraş Kampüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2.ödül -2013
- 6. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, AĞAHAN MİMARLIK ÖDÜL ADAY ADAYI – 2013
- 7. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, MİES VAN DER ROHE ÖDÜL ADAY ADAYI -2013
- 8. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ARCDAİLY ÖDÜL ADAY ADAYI -2013
- 9. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 13. Ulusal Mimarlık ve Sergisi Yapı Dalı Ödülü – 2012
- 10. İ.A.S.O.B. Nuri Atik Teknik ve Meslek Lisesi, 1. Ödül – 2012
- 11. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ARKİTERA İşveren Ödülü – 2011
- 12. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, TBMM Üstün Hizmet Ödülü – 2010
- 13. Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Satın Alma – 2009
- Hepsini göster: 26 ödül
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