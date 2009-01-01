현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
M artı D Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Urla Kent Meydanı Çarşı, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Urla Kent Meydanı Çarşı, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Urla Kent Meydanı Çarşı, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +6
    Urla Kent Meydanı Çarşı
    Akut Kalp Damar Hastanesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Akut Kalp Damar Hastanesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Akut Kalp Damar Hastanesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +6
    Akut Kalp Damar Hastanesi
    Asma Bahçeler Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Asma Bahçeler Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Asma Bahçeler Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +4
    Asma Bahçeler Evleri
    Asma Bahçeler Evleri Satış Ofisi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Asma Bahçeler Evleri Satış Ofisi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Asma Bahçeler Evleri Satış Ofisi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +2
    Asma Bahçeler Evleri Satış Ofisi
    OİB Lisesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    OİB Lisesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    OİB Lisesi, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +11
    OİB Lisesi
    Olive Park Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Olive Park Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    Olive Park Evleri, M artı D Mimarlık M artı D Mimarlık
    +12
    Olive Park Evleri
    Hepsini göster: 7 proje
    Hizmet alanları
    İzmir
    Şirket ödülleri
    • 1. Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresi Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması – Mansiyon Ödülü
    • 2. Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması – Eşdeğer Mansiyon
    • 3. Tasarım Koridorları Ulusal Mimari Proje Yarışması , Eşdeğer Ödül -2014
    • 4. T.C.M.E.B.Eğitim Kampüsleri – 3.GRUP, Kütahya Tavşanlı Kampüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması, Mansiyon -2013
    • 5. T.C.M.E.B.Eğitim Kampüsleri – 2.GRUP, Kahramanmaraş Kampüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2.ödül -2013
    • 6. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, AĞAHAN MİMARLIK ÖDÜL ADAY ADAYI – 2013
    • 7. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, MİES VAN DER ROHE ÖDÜL ADAY ADAYI -2013
    • 8. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ARCDAİLY ÖDÜL ADAY ADAYI -2013
    • 9. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 13. Ulusal Mimarlık ve Sergisi Yapı Dalı Ödülü – 2012
    • 10. İ.A.S.O.B. Nuri Atik Teknik ve Meslek Lisesi, 1. Ödül – 2012
    • 11. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ARKİTERA İşveren Ödülü – 2011
    • 12. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, TBMM Üstün Hizmet Ödülü – 2010
    • 13. Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Satın Alma – 2009
    • Hepsini göster: 26 ödül
    Adres
    1479 Sk. No:1 Gül Apt. K:5 D:5
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324639101 www.martid.com

    Değerlendirmeler

    Nurefsan Sonmez
    9 ay önce
    ovgu tunc
    neredeyse 7 yıl önce
    cihan topaç
    6 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element