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DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kompozit Rögar, DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Modern Bahçe Ahşap-Plastik Kompozit
    Kompozit Rögar
    CTP Profil, DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit
    CTP Profil
    CTP Izgara, DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. DURAKOM KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit
    CTP Izgara

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    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Sarıyer
    34450 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123411360 durakom.com
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