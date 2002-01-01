MMT MİMARLIK

MMT Mimarlık 2013 yılında Mimar Serhat Nisanoğlu tarafından kurulmuştur. Serhat Nisanoğlu 1978 de Adana’da doğdu ve orta/lise eğitimini 1996 yılında Adana Anadolu Lisesi’nde (ALA) tamamladı.2002 de Çukurova Üniversitesin den lisans diplomasını aldıktan sonra aynı yıl İstanbul’a gitti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Sahne ve Işık Tasarımı” üzerine çalıştı. 2003 yılında İstanbul’da SNBB mimarlık firmasını kurdu. 2003-2009 yılları arasında mimari projeler üzerine çalıştı ve aynı zamanda tiyatro oyunu ve “Hayko Cepkin” başta olmak üzere sanatçıların konser sahne ve ışık tasarımlarını yaptı. 2009 da Adana’ya döndü ve 4 yıl boyunca hafif çelik ve prefabrik yapılar üzerine Con-Imex firmasında proje müdürlüğü yaptı. 2013 yılında MMT Mimarlık firmasını kurdu. 2015 yılından itibaren Çukurova Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak proje stüdyo derslerine girmeye başladı Halen mimari ve iç mimari çalışmalarına devam etmektedir.