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İdeal Ev
Müteahhitler İstanbul
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    • Prefabrik Ev 98 m², İdeal Ev İdeal Ev Ticari alanlar Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    Prefabrik Ev 98 m²

    İdeal Ev

    İdeal Ev ; üretimine ilk olarak prefabrike konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen İdeal Prefabrik, zamanla üretim ağını genişleterek, çelik konstrüksiyon yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

    Firmamız; Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir.

    Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

    İdeal Prefabrik, Kocaeli Gebze’deki 20.000 m² fabrikasında 300’ü aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Kocaeli Gebze’deki üretim tesislerinde; Makine parkımız 7 adet Rollfrom makinesi 6 adet Apkant pres, 3 adet Giyotin makas, matkap tezgâhları ve çok amaçlı montaj tezgâh ekipmanından oluşmaktadır. Kaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek oluşturulan makine parkında, sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır.

    Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Üretimimizde kullanılan tüm metal aksam tamamen galvaniz olup paslanmazlık özelliğine sahiptir.

    Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, tamamen galvaniz profil ve kaynaksız yapı teknolojisi kullanılarak yapılır.

    Konteyner imalatında kullanılan malzemelerin tamamı galvaniz olup tek parça ve demonte olarak üretilmektedir.

    Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran, Azerbaycan, İngiltere, Libya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan dahil dünyanın bir çok ülkesinde varlığımızı sürdürmenin ve ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktayız.

    Hizmetler
    Prefabrik Ev
    Hizmet alanları
    Prefabrik Ev ve İstanbul
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No:24 Gebze / KOCAELİ / TÜRKİYE
    34843 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164213510 prefabrikevim.com
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