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ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş
Şömineler Kocaeli
Genel Bakış 27Projeler (27) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • MERMER -MODERN ŞÖMİNE, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Mermer Bej
    MERMER -MODERN ŞÖMİNE
    KLASİK MERMER İŞLEMELİ ŞÖMİNE, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş İç Dekorasyon Mermer Bej
    KLASİK MERMER İŞLEMELİ ŞÖMİNE
    U Tipi Hazneler, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    U Tipi Hazneler
    U Tipi Şömineler - 3 Taraflı Şömineler, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş Ofis Alanları & Mağazalar Taş Kahverengi
    U Tipi Şömineler - 3 Taraflı Şömineler
    EL İŞLEMELİ ŞÖMİNE, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş Modern Yemek Odası Taş Beyaz
    EL İŞLEMELİ ŞÖMİNE
    Dikey HAZNE, ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş İç Dekorasyon Taş Ahşap rengi
    Dikey HAZNE
    Hepsini göster: 27 proje

    Çağlar Şömine A.Ş olarak 1990 senesinde profesyonel olarak şömine sektöründe hizmet vermeye başladık.
    Müşterilerimize en iyi hizmeti, en kısa zamanda ve ekonomik şekilde sunabilmek için her geçen gün kendimizi yeniliyor ve günümüz teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Hizmet sürecimizin başlarında şömine sadece dekoratif amaçlı kullanılıyordu. Geçen zaman ve gelişen teknoloji daha profesyonel olan döküm hazneleri hayatımıza soktu. Hazneler ülkemize yurt dışından ithal ediliyordu. Bu olay gerek fiyat konusunda gerekse zaman konusunda ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. Bunları göz önünde bulundurarak Türkiye’de ilk olan pik döküm şömine haznesi imalatını kurduk. Zamanla şömine ve şömine haznesi üretimimizde geniş bir ürün yelpazesine sahip olduk. Yine sizlerden gelen istekler doğrultusunda ithal şömine haznelerini de ürün yelpazelerimize kattık. Şu anda başta mümessili olduğumuz Fransız menşeili Fonte Flamme markası, bununla beraber İnvicta, Diffusion, Loudel, Totem gibi ünlü markaların haznelerini şirketimiz bünyesinde bulundurmaktayız. Uzman kadromuz, gerekli teknik ekipmanlarımız ve yılların verdiği tecrübeyle çalışma hayatımıza devam etmekteyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

    Hizmetler
    ŞÖMİNE BARBEKÜ YAPIMI VE SATIŞI
    Hizmet alanları
    • kocaeli
    • türkiye
    • istanbul
    • Sapanca
    • Sakarya
    Adres
    41400 Kocaeli
    Türkiye
    +90-2623434230 www.caglarsomine.com
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