ÇAĞLAR ŞÖMİNE A.Ş

Çağlar Şömine A.Ş olarak 1990 senesinde profesyonel olarak şömine sektöründe hizmet vermeye başladık.

Müşterilerimize en iyi hizmeti, en kısa zamanda ve ekonomik şekilde sunabilmek için her geçen gün kendimizi yeniliyor ve günümüz teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Hizmet sürecimizin başlarında şömine sadece dekoratif amaçlı kullanılıyordu. Geçen zaman ve gelişen teknoloji daha profesyonel olan döküm hazneleri hayatımıza soktu. Hazneler ülkemize yurt dışından ithal ediliyordu. Bu olay gerek fiyat konusunda gerekse zaman konusunda ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. Bunları göz önünde bulundurarak Türkiye’de ilk olan pik döküm şömine haznesi imalatını kurduk. Zamanla şömine ve şömine haznesi üretimimizde geniş bir ürün yelpazesine sahip olduk. Yine sizlerden gelen istekler doğrultusunda ithal şömine haznelerini de ürün yelpazelerimize kattık. Şu anda başta mümessili olduğumuz Fransız menşeili Fonte Flamme markası, bununla beraber İnvicta, Diffusion, Loudel, Totem gibi ünlü markaların haznelerini şirketimiz bünyesinde bulundurmaktayız. Uzman kadromuz, gerekli teknik ekipmanlarımız ve yılların verdiği tecrübeyle çalışma hayatımıza devam etmekteyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.