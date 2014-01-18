Enda Yapı Sistemleri

Günümüzde modern yapılar insanlar için yeni yaşam alanları oluştururken, bu yapılara yapılacak özel çözümler sayesinde hem kullanım alanı artar hemde çeşitlilik kazanır. buna örnek olarak kış bahçesi yada otomatik açılır raylı tente sistemleri gibi, yüksek katlı binaların teraslarınada uygulanabilen bu sistemler sayesinde teraslarınızı yada bahçelerinizi dört mevsim kullanım olanağı sağlar...