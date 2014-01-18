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Enda Yapı
Teras, Avlu & Dış Bölgeler İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Mado , Enda Yapı Enda Yapı Modern Balkon, Veranda & Teras Aluminyum/Çinko
    Mado , Enda Yapı Enda Yapı Modern Balkon, Veranda & Teras
    Mado , Enda Yapı Enda Yapı Modern Balkon, Veranda & Teras
    +3
    Mado
    Bazı Uygulamalarımız, Enda Yapı Enda Yapı Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    Bazı Uygulamalarımız, Enda Yapı Enda Yapı Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    Bazı Uygulamalarımız, Enda Yapı Enda Yapı Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +33
    Bazı Uygulamalarımız

    Enda Yapı Sistemleri  

    Günümüzde modern yapılar insanlar için yeni yaşam alanları oluştururken, bu yapılara yapılacak özel çözümler sayesinde hem kullanım alanı artar hemde çeşitlilik kazanır. buna örnek olarak kış bahçesi yada otomatik açılır raylı tente sistemleri gibi, yüksek katlı binaların teraslarınada uygulanabilen bu sistemler sayesinde teraslarınızı yada bahçelerinizi dört mevsim kullanım olanağı sağlar... 

    Hizmetler
    • Kış Bahçesi
    • Teras Kapatma Sistemleri
    • Raylı Tente Sistemleri
    • pergola tente
    • Cam Çatı Sistemleri
    • Sürgülü Cam Kapı Sistemleri
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Güzel Yalı Mahallesi, Yanyol Caddesi No:15/A Pendik
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164939394 www.endayapisistemleri.com
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