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Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Cam Üreticileri Şişli / İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Klasik Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    Klasik Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Pencere & KapılarPencereler
    Klasik Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    +16
    Klasik Vitray Çalışmaları
    Modern Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Pencere & KapılarPencereler
    Modern Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Pencere & KapılarPencereler
    Modern Vitray Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Pencere & KapılarPencereler
    +25
    Modern Vitray Çalışmaları
    Yığma Cam Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    Yığma Cam Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    Yığma Cam Çalışmaları, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    Yığma Cam Çalışmaları
    Tabak ve Vazo, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Tabak ve Vazo, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Tabak ve Vazo, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +13
    Tabak ve Vazo
    Küçük Objeler, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Küçük Objeler, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Küçük Objeler, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +43
    Küçük Objeler
    Sanatsal Çalışmalar, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. SanatSanat Eserleri
    Sanatsal Çalışmalar, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. SanatSanat Eserleri
    Sanatsal Çalışmalar, Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. SanatSanat Eserleri
    +14
    Sanatsal Çalışmalar

     Mimari dekoratif cam sektöründe 1991 yılından itibaren hizmet veren Elde Cam Tasarım, kuruluşundan bugüne hayal gücünü mimari çizgiler ile birleştirmeye devam ediyor. Heyecan Bakır Ural tarafından kurulan Elde Cam Tasarım, özgün tasarımlarını camda üçüncü boyut etkisi kurarak hayata geçiriyor. Mimari camı vazgeçilmez bir dekorasyon ile bütünleştiren Elde Cam Tasarım füzyon tekniği ile cama farklı bir boyut kazandırıyor.

    Hizmetler
    • Mimari dekoratif cam
    • vitray
    • füzyon cam
    • kurşunlu vitray
    • füzyon
    • Aydınlatma
    Hizmet alanları
    Sanatsal Cam Mozaik, cam, ve Şişli / İstanbul
    Adres
    19 Mayıs Mah. Mehmetçik caddesi No : 102/2
    Şişli / İstanbul
    Türkiye
    +90-2122138158 www.vitray.com
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