Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Mimari dekoratif cam sektöründe 1991 yılından itibaren hizmet veren Elde Cam Tasarım, kuruluşundan bugüne hayal gücünü mimari çizgiler ile birleştirmeye devam ediyor. Heyecan Bakır Ural tarafından kurulan Elde Cam Tasarım, özgün tasarımlarını camda üçüncü boyut etkisi kurarak hayata geçiriyor. Mimari camı vazgeçilmez bir dekorasyon ile bütünleştiren Elde Cam Tasarım füzyon tekniği ile cama farklı bir boyut kazandırıyor.