Ural Mimarlık ve Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Mimari dekoratif cam sektöründe 1991 yılından itibaren hizmet veren Elde Cam Tasarım, kuruluşundan bugüne hayal gücünü mimari çizgiler ile birleştirmeye devam ediyor. Heyecan Bakır Ural tarafından kurulan Elde Cam Tasarım, özgün tasarımlarını camda üçüncü boyut etkisi kurarak hayata geçiriyor. Mimari camı vazgeçilmez bir dekorasyon ile bütünleştiren Elde Cam Tasarım füzyon tekniği ile cama farklı bir boyut kazandırıyor.
- Hizmetler
- Mimari dekoratif cam
- vitray
- füzyon cam
- kurşunlu vitray
- füzyon
- Aydınlatma
- Hizmet alanları
- Sanatsal Cam Mozaik, cam, ve Şişli / İstanbul
- Adres
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19 Mayıs Mah. Mehmetçik caddesi No : 102/2
Şişli / İstanbul
Türkiye
+90-2122138158 www.vitray.com