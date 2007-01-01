Trakya duvar kağıtları

Merhabalar TRAKYA DUVAR KAĞITLARI olarak 2007 yılından bu yana duvar kağıdı sektöründe toptan ve perakende olarak hizmet sağlamaktayız. Türkiye geneli 250 bin rulo stoklu ürün ithal seri sonu ve katalog ürünleri ile bir çok projeye imza attık ve kampanyalı ürünler ile geniş bir müşteri yelpazesine ulaştık.