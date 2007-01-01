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Trakya duvar kağıtları
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul
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    Merhabalar TRAKYA DUVAR KAĞITLARI  olarak 2007 yılından bu yana duvar kağıdı sektöründe toptan ve perakende olarak hizmet sağlamaktayız. Türkiye geneli 250 bin rulo stoklu ürün ithal seri sonu ve katalog  ürünleri ile bir çok projeye imza attık ve kampanyalı ürünler ile geniş bir müşteri yelpazesine ulaştık.  

    Hizmetler
    Duvar kağıdı
    Hizmet alanları
    Yapı dekorasyon ve İstanbul
    Adres
    Silivri E-5 üzeri
    34250 İstanbul
    Türkiye
    +90-5530712191
    Yasal mülkiyet

    TRAKYA DUVAR KAĞITLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

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