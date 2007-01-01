Trakya duvar kağıtları

Merhabalar TRAKYA DUVAR KAĞITLARI olarak 2007 yılından bu yana duvar kağıdı sektöründe toptan ve perakende olarak hizmet sağlamaktayız. Türkiye geneli 250 bin rulo stoklu ürün ithal seri sonu ve katalog ürünleri ile bir çok projeye imza attık ve kampanyalı ürünler ile geniş bir müşteri yelpazesine ulaştık.
- Hizmetler
- Duvar kağıdı
- Hizmet alanları
- Yapı dekorasyon ve İstanbul
- Adres
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Silivri E-5 üzeri
34250 İstanbul
Türkiye
+90-5530712191
Yasal mülkiyet
TRAKYA DUVAR KAĞITLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ