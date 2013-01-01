Daghan Cam Limited, Londra ve İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir.
2013 yılında Dağhan Çam tarafından kurulmuştur. Yenilikçi mimari ve kentsel tasarım hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. DCL, akademik aktiviteleri ve disiplinler arası işbirlikleriyle araştırmaya ağırlık vermektedir. Ana araştırma konuları robotik imalat teknolojileri, büyük ölçekli 3 boyutlu baskı, simülasyon ve yüksek performanslı bilgisayarlar vasıtası ile hesaplamalı fizik ve üretken tasarım sistemlerinin mimari uygulamalarıdır.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım
- Hizmet alanları
- Londra ve istanbul
- Adres
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Flat 134, 81 Fieldgate Street
E1 1GW London
Türkiye
+44-7513479978 www.daghancam.com