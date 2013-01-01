Daghan Cam Limited, Londra ve İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir.

2013 yılında Dağhan Çam tarafından kurulmuştur. Yenilikçi mimari ve kentsel tasarım hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. DCL, akademik aktiviteleri ve disiplinler arası işbirlikleriyle araştırmaya ağırlık vermektedir. Ana araştırma konuları robotik imalat teknolojileri, büyük ölçekli 3 boyutlu baskı, simülasyon ve yüksek performanslı bilgisayarlar vasıtası ile hesaplamalı fizik ve üretken tasarım sistemlerinin mimari uygulamalarıdır.