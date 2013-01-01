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Daghan Cam Limited
Mimarlar London
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Re-Tur(n)ing Matter, Daghan Cam Limited Daghan Cam Limited SanatSanat Eserleri
    Re-Tur(n)ing Matter, Daghan Cam Limited Daghan Cam Limited SanatSanat Eserleri
    Re-Tur(n)ing Matter, Daghan Cam Limited Daghan Cam Limited SanatSanat Eserleri
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    Re-Tur(n)ing Matter

    Daghan Cam Limited, Londra ve İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir.

    2013 yılında Dağhan Çam tarafından kurulmuştur. Yenilikçi mimari ve kentsel tasarım hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. DCL, akademik aktiviteleri ve disiplinler arası işbirlikleriyle araştırmaya ağırlık vermektedir. Ana araştırma konuları robotik imalat teknolojileri, büyük ölçekli 3 boyutlu baskı, simülasyon ve yüksek performanslı bilgisayarlar vasıtası ile hesaplamalı fizik ve üretken tasarım sistemlerinin mimari uygulamalarıdır.

    Hizmetler
    Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım
    Hizmet alanları
    Londra ve istanbul
    Adres
    Flat 134, 81 Fieldgate Street
    E1 1GW London
    Türkiye
    +44-7513479978 www.daghancam.com
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