HÜRSAN A.Ş., 1975 yılında, Makine Mühendisi ALİ ARAPTARLI tarafından İstanbul'da kuruldu.1970’li yıllarda yaşanan yakıt sıkıntısının etkisiyle, katı yakıtla çalışan alternatif ve estetik bir ısıtma cihazı üretmek amacıyla yola çıkan Hürsan, Türkiye’de endüstriyel anlamda şömine imalatını gerçekleştiren ilk firmadır.

Türkiye’de, şöminenin öncelikle bir ısı cihazı olduğu fikrinin yaygınlaşması, Hürsan Şömine’nin ürettiği, endüstriyel şömine hazneleriyle başladı. Duvar ustaları tarafından örülen, çoğu çalışmayan, tüten, ısıtmayan eski sistem şömineler zamanla yerlerini mühendislik hesapları yapılmış, verimli, emniyetli Hürsan Şömine hazneleriyle değiştirdi . 39 yıldır, Türkiye’nin önde gelen tüm inşaat firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde tercih edilen Hürsan Şömine, üretimlerinin fonksiyonelliği, yüksek malzeme kalitesi ve çeşitliliğiyle sektöre yön vermeye devam ediyor.

Hürsan, bugün Türkiye’nin en büyük şömine üreticisidir.

Hürsan Şömine fabrikası; dökümhane, demirhane, mermerhane, marangozhane ve boyahane bölümlerinden oluşan entegre bir tesistir. Üretimin her aşaması geniş ve teknolojik bir makine parkurunda, uzman ve deneyimli kadrolar tarafından gerçekleştirilir.

Hürsan Şömine, 139 çeşit odunlu şömine haznesi modeliyle, konusunda Avrupa’da en geniş ürün yelpazesine sahip üretici firmadır.

Ayrıca, kendi modelini yaratmak isteyen müşterilerin, tasarımını yaptıkları veya sadece hayalini kurdukları şömineyle ilgili, detaylı bir mimari tasarım ve mühendislik çalışmasının ardından her tarzda,kişiye özel üretimi gerçekleştirir.

Hürsan Şömine, kendi üretimlerinden oluşan geniş ürün yelpazesinin dışında, şömine konusunda dünyanın önemli firmalarını da çatısı altında toplamıştır. Doğalgazlı şöminelerde FABER, elektrikli şöminelerde DİMPLEX, uzaktan kumandalı bacasız etanollü şöminelerde PLANİCA, odun sobalarında JOTUL, dış mekan ısıtıcılarında İTALKERO, odun fırınlarında BACKYARD, baca fanlarında EXODRAFT, Hürsan Şömine'nin Türkiye Distribütörü olduğu markalardır.

Hürsan Şömine ürünleri, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, Türkiye'de 60 satış noktasında; yurtdışında Fransa, Azerbaycan, Kazakistan, Lübnan, K.Irak,İran, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Ukrayna, Rusya ve K.Kıbrıs’ta satışa sunuluyor.

Ülkemizde ünlülerin şöminecisi olarak tanınan Hürsan, bugüne kadar, üçü Türk altısı yabancı toplam dokuz Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanının konutuna şömine yapmayı başardı.

Hürsan Şömine, yarım asra yaklaşan deneyimi, genç ve dinamik kadrosu, sürekli geliştirdiği teknolojisi ve yenilediği koleksiyonlarıyla, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük şömine üreticisi olmayı hedefliyor.