emrahcelik

3ds Max Kursunu, 3ds Max'i 15 Yıl üzerinde birikmiş tecrübe ile, kurumsal firmalar başta, Mimarlar, İç Mimarlar, Grafikerler, Tasarımcılar, Öğrenciler v.b içine alan farklı alanlardan 1000'lerce kişiye bu programın eğitimlerini vermiş, ülkemizde şu an itibari ile büyük beğeni gören ve en çok okunan 3ds Max kitaplarının yazarı Emrah Çelik 3ds Max Kurs ve Eğitimleri