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emrahcelik
Okul & Organizasyonlar Istanbul
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Değerlendirmeler (27)
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    3ds Max Kursunu, 3ds Max'i 15 Yıl üzerinde birikmiş tecrübe ile, kurumsal firmalar başta, Mimarlar, İç Mimarlar, Grafikerler, Tasarımcılar, Öğrenciler v.b içine alan farklı alanlardan 1000'lerce kişiye bu programın eğitimlerini vermiş, ülkemizde şu an itibari ile büyük beğeni gören ve en çok okunan 3ds Max kitaplarının yazarı Emrah Çelik 3ds Max Kurs ve Eğitimleri

    Hizmetler
    • 3ds max
    • VRAY Kursu
    • Eğitimi
    • Kitap ve Eğitim Setleri
    Hizmet alanları
    Eğitim 3ds Max Vray ve istanbul
    Adres
    üsküdar
    34674 Istanbul
    Türkiye
    +90-5426755582 www.emrahcelik.com

    Değerlendirmeler

    Figen Deniz KARAGÜZEL
    3D Max eğitimi almak isteyen,arayışta olan herkese tavsiye ediyorum.Daha önce 3D Max eğitimi almış, hiçbirşey öğrenememiş, programa ürkerek bakan biri olarak söylüyorum ki, Emrah Çelik hocamızdan eğitim almak bir ayrıcalıktır.Doğru adreste olduğunuzu bilerek güvenle tercih edebilirsiniz.Emrah hocama emekleri için çok teşekkür ediyorum.İyi ki yollarımız kesişmiş.
    5 ay önce
    mehmet kahraman
    Daha önceden farklı bir kurstan aldığım 3dsmax dersi sonrasında çok fazla kafa karışıklıklarım vardı Emrah hoca sayesinde daha kısa bir sürede çok daha açıklayıcı, öğretici derslerinin ardından ve tabi ki ilgisi sayesinde 3dsmax programına olan korkumu kırdı ve bugün rahatlıkla çizimlerimi yapabilmemi sağladı.
    5 ay önce
    Dora Kuru
    Ders aldığım süre boyunca kafa karışıklığı yaşamadan ,gereksiz bilgiler yüklenmeden tam nokta atışı bilgiler verilerek iş hayatında da hemen uygulayıp hızlı çözüm aldığım çözüm odaklı bir kurstu, İnternetten bir çok siteyi inceledim fakat yorumlar ve Emrah Hoca' nın kurs öncesi sabırlı yaklaşımı ve genel bilgilendirmesinden sebep bu kursu tercih ettim çok ta memnun kaldım.Emrah Hoca kurs içi ve kurs dışı bilgi alışverişinde gayet sabırlı ve ilgili davrandı.Bu durumdan ve genel olarak edindiğim bilgi birikimimden çok memnun kaldım . Kurs biter bitmez elimdeki projeleri düzenlediğimde bu kadar çabuk geri dönüş aldığım için gerçekten teşekkürler ederim.
    5 ay önce
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