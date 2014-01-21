Ürün yelpazenizi Arman Concept tasarımlarıyla zenginleştirmeye ne dersiniz ? Farklı tasarımları işlevsel mobilyalara dönüştürmeyi hedefleyen özgün, sıradışı, merak uyandıran Avrupai tasarım anlayışımız ve çizgimiz ile her türlü tasarım, imalat ve iç mimarlara proje tasarım çözüm ortaklığı ve CNC işlem desteği sağlamaktayız. Ankara merkezli olan firmamız mobilyaya yeni bir boyut kazandırmak için hız kesmeden ar-ge çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye mobilya aksesuar pazarında tekrara düşmeyen ürün gamımızla (tv ünitesi, tv sehpası, orta sehpa, masa, zigon sehpa, sandalye, masa, abajur, ayna çercevesi, duvar dekorasyon uygulamaları "FOTOOYMA" vs.) yaşam alanlarının havasını değiştirmeye artık hazırız. (yeni tasarımlarımız ile mobilya firmalarına ürün tedariği yapmaktayız.)