Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Ülkemizde, Peyzaj Mimarisi algısını; yapısal tasarımdan bitkisel tasarıma kadar uzanan bir yelpazede; “tasarım ve ekoloji ilkelerinden kopmadan, bütün detaylarıyla düşünceden kağıda aktararak” en üst ve anlaşılır seviyeye çıkarmaktır. Misyonu doğrultusunda, bilimsel çalışmaları temel alıp, önce yerel ölçekte öncü ve başarılı bir tasarım ofisi olarak, ülke çapında bu hizmeti eksiksiz yerine getirmek ise vizyon anlayışımızdır.