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Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Peyzaj Mimarları Antalya
Genel Bakış 2Projeler (2) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Side Star Elegance Hotel, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
    Side Star Elegance Hotel, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
    Side Star Elegance Hotel, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Havuz
    +11
    Side Star Elegance Hotel
    Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa Hard&Softscape Project, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
    Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa Hard&Softscape Project, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
    Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa Hard&Softscape Project, Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
    +9
    Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa Hard&Softscape Project

    Ülkemizde, Peyzaj Mimarisi algısını; yapısal tasarımdan bitkisel tasarıma kadar uzanan bir yelpazede; “tasarım ve ekoloji ilkelerinden kopmadan, bütün detaylarıyla düşünceden kağıda aktararak” en üst ve anlaşılır seviyeye çıkarmaktır. Misyonu doğrultusunda, bilimsel çalışmaları temel alıp, önce yerel ölçekte öncü ve başarılı bir tasarım ofisi olarak, ülke çapında bu hizmeti eksiksiz yerine getirmek ise vizyon anlayışımızdır.

    Hizmetler
    • Konstrüksiyon imalat projeleri
    • Peyzaj mimarlığı proje hizmeti
    • Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
    • Ekolojik Tasarım “sert ve yumuşak peyzaj detaylandırması (hardscape)
    • Su mimarlığı
    • Turizm ve konut çevresi tasarımı
    Hizmet alanları
    antalya
    Adres
    Uluç mah. 1132 sok. Elveda apt. 11/2 Konyaaltı
    07070 Antalya
    Türkiye
    +02422303055 www.notatasarim.com
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