Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Ülkemizde, Peyzaj Mimarisi algısını; yapısal tasarımdan bitkisel tasarıma kadar uzanan bir yelpazede; “tasarım ve ekoloji ilkelerinden kopmadan, bütün detaylarıyla düşünceden kağıda aktararak” en üst ve anlaşılır seviyeye çıkarmaktır. Misyonu doğrultusunda, bilimsel çalışmaları temel alıp, önce yerel ölçekte öncü ve başarılı bir tasarım ofisi olarak, ülke çapında bu hizmeti eksiksiz yerine getirmek ise vizyon anlayışımızdır.
- Hizmetler
- Konstrüksiyon imalat projeleri
- Peyzaj mimarlığı proje hizmeti
- Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
- Ekolojik Tasarım “sert ve yumuşak peyzaj detaylandırması (hardscape)
- Su mimarlığı
- Turizm ve konut çevresi tasarımı
- Hizmet alanları
- antalya
- Adres
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Uluç mah. 1132 sok. Elveda apt. 11/2 Konyaaltı
07070 Antalya
Türkiye
+02422303055 www.notatasarim.com