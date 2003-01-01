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CROWNE
Şömineler İstanbul
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    • 2003 yılında kalite ve güvenlik ilkeleri ile yola çıkan crowne Şömine sektördeki faaliyetlerine bu anlayış ile devam etmektedir. "crowne Şömine" uzman teknik kadrosu ile satış ve satış sonrası hizmetlerini ISO 9001 CE kurallarına uygun olarak başarı ile sürdürmektedir. Sunulan her türlü projeyi kendi tesislerinde, kusursuz olarak üretmeyi başarmıştır. Genç ve yetenekli mimar kadrosu ile "crowne Şömine" her mekana ve dekorasyona uyumlu özgün tasarımlar yapabilme ayrıcalığını, özel talepler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Şartlar ne olursa olsun ciddiyet ve dürüstlük ilkesinden ayrılmadan, taahhüt edilen işi zamanında, eksiksiz ve sorunsuz olarak tamamlayan firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tutarak projelerini gerçekleştirmektedir. "crowne Şömine"; ısınma alışkanlıklarınızı değiştiriyor...bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

    Hizmetler
    şömine barbekü kültür taşı
    Hizmet alanları
    İçmimari, dış mekan, ve istanbul
    Adres
    3400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326282180 www.crownesomine.com
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