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m design
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Klasik çizgiler , m design m design Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Klasik çizgiler , m design m design BahçeMobilyalar
    Klasik çizgiler
    open kitchen, m design m design Klasik Mutfak Ahşap Bej
    open kitchen, m design m design Klasik Mutfak Ahşap Bej
    open kitchen
    murat akçay m-dizayn, m design m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Beyaz
    murat akçay m-dizayn, m design m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Beyaz
    murat akçay m-dizayn, m design m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Beyaz
    +2
    murat akçay m-dizayn
    plane, m design m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    plane
    classic boy bedroom, m design m design Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    classic boy bedroom

    Biliyoruz ki; her ebeveyn çocuğuna en iyisini vermek ister. Alanımızda hizmet verdiğimiz yıllar içinde amacımız çocuğunuza en iyisini verme isteğinizi gerçeğe çevirmek oldu. İşte bu yüzden, M Design 1991 yılından beri bebeklerinize ve çocuklarınıza sizin onları düşündüğünüz gibi düşünerek hizmet vermektedir. Sizin istekleriniz, her müşterimizin olduğu kadar kendine özgü ve özeldir. Bu nedenle mobilyalarımızı tasarlarken bebeğinizin/çocuğunuzun cinsiyeti, yaşı, hobileri, genişlik ve doğal ışık gibi mekan özelliklerini mekana uyum, fonksiyonellik ve estetik ile harmanlayarak iyi bir yarışçıya araba, denizler in en büyük kaptanına bir gemi ve küçük prensese sarayını yatak olarak sunuyoruz. Kitap kurtları için kütüphaneler, çalışma masaları, oyun alanları, dolaplar ve hatta duvar kağıdı, boya ve ışıklandırma aynı dekorasyon temasını takip ediyor. Böylece, çocuğunuza kendine özel bir dünya yaratıyoruz. Bu özel çalışmalarımız ile birlikte modüler mobilya üretimimiz de mevcuttur. Hizmete başladığımız 1991 yılından beri yaptığımız işin bir takım işi olduğuna inandık. Bu nedenle Sizin isteklerinizi dinliyor ve bu takım çalışmamıza ustalığımızı sunuyoruz. Kullandığımız malzemeler olan masif ağaç, kaplama çeşitleri, mdf, metal, plexi, kumaş, deri, lake ve cilasında uygun olanı öneriyor ve odayı tamamlayıcı olarak perdesinden yatak örtüsüne, duvar kağıdından aydınlatmasına, parkesi nden halısına kadar bütün malzeme ve uygulamaları sizinle kararlaştırıyor ve uyguluyoruz. Sonunda amacımız ebeveyn ve çocuğun günlük aktivitelerini kolaylaştırarak hayatın bu en önemli yıllarını olduğundan eğlenceli kılmaktır. Bebek, çocuk ve genç odaları ile ilgili tasarımlarımızı görmek ve sizin isteklerinizi dinlemek için, sizi endüstri ürünleri tasarımcısı Murat Akçay''''ın Suadiye''''de bulunan Showroomuna davet ediyoruz.

    Hizmet alanları
    türkiye ve istanbul
    Adres
    feneryolu sokak sepaş sitesi no:37 C blok daire:27 feneryolu – kadikoy
    34740 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322338704 www.m-dizayn.com

    Değerlendirmeler

    osman mert buğdacı
    Kaliteli ürünler guler yüzlu isletmeci
    8 ay önce
    mehmet ünver
    1 yıldan fazla önce
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