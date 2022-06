Biliyoruz ki; her ebeveyn çocuğuna en iyisini vermek ister. Alanımızda hizmet verdiğimiz yıllar içinde amacımız çocuğunuza en iyisini verme isteğinizi gerçeğe çevirmek oldu. İşte bu yüzden, M Design 1991 yılından beri bebeklerinize ve çocuklarınıza sizin onları düşündüğünüz gibi düşünerek hizmet vermektedir. Sizin istekleriniz, her müşterimizin olduğu kadar kendine özgü ve özeldir. Bu nedenle mobilyalarımızı tasarlarken bebeğinizin/çocuğunuzun cinsiyeti, yaşı, hobileri, genişlik ve doğal ışık gibi mekan özelliklerini mekana uyum, fonksiyonellik ve estetik ile harmanlayarak iyi bir yarışçıya araba, denizler in en büyük kaptanına bir gemi ve küçük prensese sarayını yatak olarak sunuyoruz. Kitap kurtları için kütüphaneler, çalışma masaları, oyun alanları, dolaplar ve hatta duvar kağıdı, boya ve ışıklandırma aynı dekorasyon temasını takip ediyor. Böylece, çocuğunuza kendine özel bir dünya yaratıyoruz. Bu özel çalışmalarımız ile birlikte modüler mobilya üretimimiz de mevcuttur. Hizmete başladığımız 1991 yılından beri yaptığımız işin bir takım işi olduğuna inandık. Bu nedenle Sizin isteklerinizi dinliyor ve bu takım çalışmamıza ustalığımızı sunuyoruz. Kullandığımız malzemeler olan masif ağaç, kaplama çeşitleri, mdf, metal, plexi, kumaş, deri, lake ve cilasında uygun olanı öneriyor ve odayı tamamlayıcı olarak perdesinden yatak örtüsüne, duvar kağıdından aydınlatmasına, parkesi nden halısına kadar bütün malzeme ve uygulamaları sizinle kararlaştırıyor ve uyguluyoruz. Sonunda amacımız ebeveyn ve çocuğun günlük aktivitelerini kolaylaştırarak hayatın bu en önemli yıllarını olduğundan eğlenceli kılmaktır. Bebek, çocuk ve genç odaları ile ilgili tasarımlarımızı görmek ve sizin isteklerinizi dinlemek için, sizi endüstri ürünleri tasarımcısı Murat Akçay''''ın Suadiye''''de bulunan Showroomuna davet ediyoruz.