GOKYUZU TENTE PERGOLA SİSTEMLERİ 5 yıllık geçmişi ile bünyesinde en büyük tente ve pergola üreticisini barındıran bulunduğu bölgeler de en etkili hizmeti verebilecek tek firmadır.

GOKYUZU TENTE PERGOLA SİSTEMLERİ 2 farklı gölgelendirme veya kış bahçesi sistemi üretimini yaptırarak bu sistemlerin satış, montaj, bakım ve temizlik hizmetlerini vermektedir. Bu 2 farklı gölgelendirme veya kış bahçesi sistemi şunlardır;

-KATLANABİLİR IŞIKLI – IŞIKSIZ PERGOLA SİSTEMİ : Bu sistemlerde 3 farklı kategori vardır bunlar DÜZ PERGOLA – YARI OVAL PERGOLA – OVAL PERGOLA olarak ayrılırlar.

-TENTE VE GÜNEŞLİK : Bu sistemlerde ise 8 farklı ürün vardır ; KLASIK TENTE – KASETLİ TENTE – KÖRÜKLÜ TENTE -ŞEMSİYE – DİKEY PERDE - ÇİFT TARAFLI TENTE– SABİT TENTE – CAM USTU TAM KAPANABİLİR TENTE.

-CAM SİSTEMLERİ: Bu sistemlerde 3 farklı kategori vardır bunlar; KATLANIR CAM SİSTEMİ - KAYAR CAM SİSTEMİ - GİYOTİN CAM SİSTEMİ

GÖKYÜZÜ TENTE PERGOLA olarak çalışma tarzımız, teknolojik üretim, kontrol ve çevre dostu üretim sistemimiz sayesinde müşterilerimize verdiğimiz taahhütler çerçevesinde onların gereksinimlerini karşılamak ve etkileyici çözümler sunarak beklentilerinin üzerinde bir hizmet vermektir. ISO 14001-2004 , ISO 9001,2008,CE, VE NVA uluslar arası kalite standartlarına ve modern üretim sistemlerine sahip olmakla birlikte eğitimli ve kalifiye personeliyle hizmetlerine devam etmektedir GÖKYÜZÜ TENTE PERGOLA ürünlerine talebin artmasıyla gelen büyüme, şirketin satış ve geliştirme faaliyetlerini çok büyük boyutlara getirerek yurtdışı pazarına açılmak ihtiyacı hissetmiş ve bu kararlığını yurtdışı piyasasında da yürütmek üzere yol almıştır.. Ayrıca firmamız yeni nesil ürün ve ekipmanlardaki büyümeyle ortaya çıkan rekabeti kavramakta hızlı davranmış ve yenilikçi, pazarda lider ürünler geliştirerek bu güçlükleri aşmıştır. Detaya özen ve kaliteye kesin itina bizi rakiplerimizden farklı kılmaktadır

Günün ihtiyaçları ve ürünler değişir, ancak tek bir şey değişmeden kalır GÖKYÜZÜ TENTE PERGOLA nın sürekli ilerleme yönündeki kararlılığı. Kendisini mutlak başarı için motive etmiş ve batı mantalitesine uyarlamış bölgesinde lider bir firma olmanın sağladığı avantaj ile size , başkalarına kapalı olan pek çok kapıyı açacağız.

Bizler : -Dürüstlük -Güven -Yenilikçi ürünler ve hizmet -Müşteri memnuniyeti -Esneklik -İstikrarlılık gibi değerleri benimsemiş profesyonel bir şirket olarak bizimle çalışmayı tercih etmenizden dolayı memnun kalmanızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

Sizlere, her türlü gölgelendirme veya kış bahçesi ihtiyaçlarınızı karşılama teklifi sunuyoruz. Vereceğiniz her siparişin en özenli bir biçimde karşılanacağından emin olmanızı isteriz

Saygılarımızla

GOKYUZU TENTE PERGOLA