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Gökyüzü Tente Pergola
Teras, Avlu & Dış Bölgeler Aydın
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    • GOKYUZU TENTE PERGOLA SİSTEMLERİ   5 yıllık geçmişi ile bünyesinde en büyük tente ve pergola üreticisini barındıran bulunduğu bölgeler de en etkili hizmeti verebilecek tek firmadır.

    GOKYUZU TENTE PERGOLA SİSTEMLERİ  2 farklı gölgelendirme veya kış bahçesi sistemi üretimini yaptırarak bu sistemlerin satış, montaj, bakım ve temizlik hizmetlerini vermektedir. Bu 2 farklı gölgelendirme veya kış bahçesi sistemi şunlardır;   

    -KATLANABİLİR  IŞIKLI – IŞIKSIZ PERGOLA SİSTEMİ   : Bu sistemlerde 3 farklı kategori vardır bunlar DÜZ PERGOLA – YARI OVAL PERGOLA – OVAL PERGOLA olarak ayrılırlar. 

    -TENTE VE GÜNEŞLİK  : Bu sistemlerde ise 8 farklı ürün vardır ; KLASIK TENTE – KASETLİ TENTE – KÖRÜKLÜ TENTE -ŞEMSİYE – DİKEY PERDE - ÇİFT TARAFLI TENTE– SABİT TENTE – CAM USTU TAM KAPANABİLİR TENTE. 

    -CAM SİSTEMLERİ: Bu sistemlerde 3 farklı kategori vardır bunlar; KATLANIR CAM SİSTEMİ - KAYAR CAM SİSTEMİ - GİYOTİN CAM SİSTEMİ 

    GÖKYÜZÜ TENTE PERGOLA  olarak çalışma tarzımız, teknolojik üretim, kontrol  ve  çevre dostu üretim  sistemimiz sayesinde müşterilerimize verdiğimiz taahhütler çerçevesinde onların  gereksinimlerini  karşılamak ve etkileyici çözümler sunarak beklentilerinin  üzerinde bir hizmet vermektir. ISO 14001-2004 , ISO 9001,2008,CE, VE NVA  uluslar arası kalite standartlarına  ve  modern üretim sistemlerine  sahip olmakla birlikte eğitimli ve kalifiye personeliyle hizmetlerine devam etmektedir   GÖKYÜZÜ TENTE  PERGOLA ürünlerine  talebin artmasıyla gelen büyüme, şirketin satış ve geliştirme  faaliyetlerini çok büyük boyutlara getirerek yurtdışı pazarına açılmak ihtiyacı hissetmiş ve bu kararlığını yurtdışı piyasasında da yürütmek üzere yol almıştır.. Ayrıca firmamız  yeni nesil  ürün ve ekipmanlardaki  büyümeyle ortaya çıkan rekabeti  kavramakta hızlı davranmış ve yenilikçi, pazarda lider ürünler geliştirerek bu güçlükleri aşmıştır. Detaya özen ve kaliteye kesin itina  bizi rakiplerimizden farklı kılmaktadır   

    Günün ihtiyaçları ve ürünler değişir, ancak tek bir şey değişmeden kalır GÖKYÜZÜ TENTE PERGOLA nın sürekli ilerleme yönündeki kararlılığı. Kendisini  mutlak başarı için motive etmiş ve batı mantalitesine uyarlamış  bölgesinde lider bir firma olmanın  sağladığı avantaj ile  size ,  başkalarına kapalı  olan  pek çok kapıyı açacağız.   

    Bizler  :  -Dürüstlük  -Güven  -Yenilikçi ürünler ve hizmet  -Müşteri memnuniyeti  -Esneklik    -İstikrarlılık gibi değerleri benimsemiş profesyonel bir şirket olarak  bizimle çalışmayı tercih etmenizden dolayı memnun kalmanızı sağlamak için elimizden geleni yapacağız.   

    Sizlere, her türlü gölgelendirme veya kış bahçesi ihtiyaçlarınızı karşılama teklifi sunuyoruz. Vereceğiniz her siparişin en özenli bir biçimde karşılanacağından emin olmanızı isteriz   

    Saygılarımızla 

    GOKYUZU TENTE PERGOLA

    Hizmet alanları
    Aydın
    Adres
    Suleyman Demirel Bulvari.Kadinlar Denizi Mah. Kusadasi/Aydin
    09400 Aydın
    Türkiye
    +90-5336844238 www.gokyuzutente.com

    Değerlendirmeler

    Michelle Babat
    Çadır, pergola ve tenteler satıyor
    yaklaşık 5 yıl önce
    Peter Van Reeth
    Söz verdiklerini yapın ve bitirmek için geceye kadar çalışın ...
    neredeyse 4 yıl önce
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