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İdeal Ev (Prefabrik Evim)
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 26Projeler (26) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Prefabrik Ev 166 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Mavi
    Prefabrik Ev 166 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Mavi
    Prefabrik Ev 166 m²
    Prefabrik Ev 129 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Kahverengi
    Prefabrik Ev 129 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Kahverengi
    Prefabrik Ev 129 m²
    Prefabrik Ev 123 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Prefabrik Ev 123 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Beyaz
    Prefabrik Ev 123 m²
    Kampanyalı 5+1 Prefabrik Ev 126 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Yeşil
    Kampanyalı 5+1 Prefabrik Ev 126 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Yeşil
    Kampanyalı 5+1 Prefabrik Ev 126 m²
    Prefabrik Ev 122 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Sarı
    Prefabrik Ev 122 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Sarı
    Prefabrik Ev 122 m²
    4+1 Kampanyalı Prefabrik Ev 117 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    4+1 Kampanyalı Prefabrik Ev 117 m², İdeal Ev (Prefabrik Evim) İdeal Ev (Prefabrik Evim) Prefabrik ev Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    4+1 Kampanyalı Prefabrik Ev 117 m²
    Hepsini göster: 26 proje

    İdeal Ev ; üretimine ilk olarak prefabrike konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen İdeal Prefabrik, zamanla üretim ağını genişleterek, çelik konstrüksiyon yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır. 

    Firmamız; Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir. 

    Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır. 

    İdeal Prefabrik, Kocaeli Gebze’deki 20.000 m² fabrikasında 300’ü aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Kocaeli Gebze’deki üretim tesislerinde; Makine parkımız 7 adet Rollfrom makinesi 6 adet Apkant pres, 3 adet Giyotin makas, matkap tezgâhları ve çok amaçlı montaj tezgâh ekipmanından oluşmaktadır. Kaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek oluşturulan makine parkında, sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır. 

    Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Üretimimizde kullanılan tüm metal aksam tamamen galvaniz olup paslanmazlık özelliğine sahiptir. 

    Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, tamamen galvaniz profil ve kaynaksız yapı teknolojisi kullanılarak yapılır. 

    Konteyner imalatında kullanılan malzemelerin tamamı galvaniz olup tek parça ve demonte olarak üretilmektedir. 

    Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran, Azerbaycan, İngiltere, Libya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan dahil dünyanın bir çok ülkesinde varlığımızı sürdürmenin ve ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktayız.

    Hizmetler
    Prefabrik Ev
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No:24 Gebze
    34843 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164213510 prefabrikevim.com

    Değerlendirmeler

    Kaan Tellioglu (kaantellioglu)
    Yalova'da ki bahçemize misafirler için yaptırdığımız konteyner evin 2. Yılı bitti hala ilk günki gibi! Fiyatı uygun, malzeme dayanıklı ve kaliteli Teslimat ve kurulumda çok hızlılar Biz projeden teslimat kadar sorun yaşamadık Teşekkür ederiz Emre bey bu arada Kayseri için teklifi bekliyorum.
    2 yıldan fazla önce
    Mert Deniz Güleçan
    3yıldan fazla yazlık için kafama göre prefabrik ev aradım. Gittik beğendik 2 haftada dubleks yazlığımızı tamamladılar. Eşim ve kendi adıma çok teşekkür ederim hem kaliteli hem de gayet uygun bir rakama bitirdiler. Bu arada Sözümüz Söz Prefabrik Evim ekibini toplayıp gelin özellikle ismail ustayı :) bahçede mangala bekliyoruz :)
    2 yıldan fazla önce
    Ahmet Kahraman
    Bir süredir araştırma yapıyordum. Prefabrik evimi arayıp sorularımı sordum. Kafamdaki bütün soru işaretlerini kaldırdılar. Bahçemiz için bir adet prefabrik ev yaptırdık. Gerçekten beklediğimizden iyi çıktı diyebilirim. Teşekkürler prefabrikevim ailesi :)
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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