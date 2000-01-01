SN MİMARLIK DANIŞMANLIK İNŞ. LTD. ŞTİ.

2007 yılından beri birlikte proje üreten Süleyman Akkaş ve Nihal Şenkaya Akkaş, 2011 yılında çalışmalarına birlikte kurdukları SN Mimarlık adı altında devam etme kararı almıştır. 2011 yılında kurulan SN Mimarlık Danışmanlık İnşaat Limited Şirketi konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü tasarım sorunsalına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Mimari ve Kentsel Tasarım alanlarında Tasarım Danışmanlığı, Proje Geliştirme ve Yönetimi ile Konsept aşamasından Uygulama aşamasına kadar Mimari Proje hizmetleri veren SN Mimarlık yurt içi ve yurt dışı çeşitli ölçeklerde ve türlerde projeler geliştirmektedir.
- Hizmetler
- Mimari Proje Hizmetleri
- Hizmet alanları
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- Mimari Proje Uygulamaları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Arkitera İşveren Ödülü > Erasta Fethiye
- Toki 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması > 3.Mansiyon
- Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması > 3.Mansiyon
- Gazipaşa Belediye Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması > 2.Mansiyon
- Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması > 2.Ödül
- Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali > 1.Mansiyon
- Taşdelen Konutları > 1.Ödül (Davetli)
- Çamlıca Cami Yarışması > 2.Ödül
- Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması > Mansiyon
- Denizli Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması > Satınalma
- Uludağ Milli Parkı I.ve II. Gelişim Bölgeleri, Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması > 4.Mansiyon
- Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Mimari Proje Fikir Yarışması > Satınalma
- Fethiye Alışveriş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması > 1.Ödül
- Başakşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması > 4.Mansiyon
- Eskişehir Tepebaşı Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması > 1.Mansiyon
- Gaziosmanpaşa Bld.Hizmet Alanı Mimari Proje Yarışması > Satınalma
- Schındler Award Uluslararası Mimari Proje Yarışması > Satınalma
- Kongre Vadisi Mimari Ulusal Proje Yarışması > Satınalma
- Yaşasın Kentler Ulusal Mimari Proje Yarışması > Özendirme Ödülü
- Türkiye Noterler Birliği Mimari Proje Yarışması > 1.Mansiyon
- İzmir Yeşilyurt Spor Kompleksi Mimari Proje Yarışması 1.Alternatif > 3.Ödül
- İzmir Yeşilyurt Spor Kompleksi Mimari Proje Yarışması 2.Alternatif > 4.Mansiyon
- Mım-Ed 2002 Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Yarışması > Başarı Ödülü
- Archıprıx 2002 Türkiye Mimarlık Öğrencileri Ulusal Yarışması > 2.Mansiyon
- Uludağ Üniv. 2. Ulusal Kültür Sanat Yarışması > 2.Ödül
- Hepsini göster: 25 ödül
- Adres
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KELEBEKLER VADISI SITESI B30 VILLA B.SEHIR
34538 Istanbul
Türkiye
+90-2122524043 www.snmimarlik.com