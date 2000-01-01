SN MİMARLIK DANIŞMANLIK İNŞ. LTD. ŞTİ.

2007 yılından beri birlikte proje üreten Süleyman Akkaş ve Nihal Şenkaya Akkaş, 2011 yılında çalışmalarına birlikte kurdukları SN Mimarlık adı altında devam etme kararı almıştır. 2011 yılında kurulan SN Mimarlık Danışmanlık İnşaat Limited Şirketi konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü tasarım sorunsalına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Mimari ve Kentsel Tasarım alanlarında Tasarım Danışmanlığı, Proje Geliştirme ve Yönetimi ile Konsept aşamasından Uygulama aşamasına kadar Mimari Proje hizmetleri veren SN Mimarlık yurt içi ve yurt dışı çeşitli ölçeklerde ve türlerde projeler geliştirmektedir.