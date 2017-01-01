Misyonumuz; Dünyanın her noktasında sizlere daha iyi hizmet için mutfak banyo mobilyası ihtiyaçlarını yerinden karşılamak, istihdam oluşturmak ve müşterilerimizin konforlu, hoş görünümlü, kaliteli ve uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayarak memnun ve mutlu etmek, hoş bir ortamda çalışmaların sağlayarak verimliliklerini arttırmaktır. Ayrıca; LOC Design Mutfak Banyo kuruluşu olarak sektörün gelişimini ve müşteri beklentilerini her zaman ön planda tutarak müşteriye beklenilenin üzerinde ürünler sunmaktır.

İnsanı ve aileyi ön planda tutarak, müşterilerimizin memnuniyetini onların yaşam stillerine uygun, farklı ve ekonomik ürünler üreterek, yüksek hizmet kalitesi anlayışı ile sunmaktır. Yeni fikir ve hızlı uygulamalarla birlikte mobilya üretiminde kaliteyi ilk özellik olarak aramaktır. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmaktır.Mobilya sektöründe, müşterilerin verdiği güvenle birlikte her zaman tercih edilen kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz;

Mobilya ve Pazarlama konusunda, aynı kaliteyi korumak ve teknoloji trendlerine ayak uydurarak kendimizi yenilemektir. Kaliteli, sağlam ve uygun fiyatlarla öncelikle Edremit ve Körfez bölgesinde oluşturulan mutfak,banyo mobilyalarında tercih edilen firma olmaktır.

Ayrıca; Mobilya sektöründe, kalite anlayışımızı korumak ve bu anlayışı daha ileri bir seviyeye taşıyarak siz değerli müşterilerimize verilebilecek en kaliteli hizmeti sunmaktır. Hedefe ulaşmanın bir takım ruhu içinde olacağına yürekten inanan kuruluşumuz, tüm teknik kadrosuyla her konuda ve her fırsatta kendini yenilemektedir. Ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek olacaktır.