HAK BİLİŞİM ELEK.ELEKT. VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TADİLAT İŞLERİ, DATA VE TELEFON KABLOLAMA İŞLERİ,
ALARM SİSTEMİ, KAMERA SİSTEMİ, YANGIN ALARM SİSTEMİ, TELEFON SANTRAL SİSTEMİ HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR.
İSTEĞE GÖRE LED AYDINLATMA PROJELERİ YAPILMAKTADIR.
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