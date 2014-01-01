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Konu Merdiven
Merdiven ve Korkuluklar İzmir, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • CDW Designworks Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    CDW Designworks Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    CDW Designworks Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +2
    CDW Designworks Merdiveni
    Franco Z. Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Franco Z. Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Franco Z. Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +5
    Franco Z. Evi Merdiveni
    Göksel Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Göksel Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Göksel Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +6
    Göksel Evi Merdiveni
    Çakır Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Çakır Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    Çakır Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
    +7
    Çakır Evi Merdiveni

    Konu Merdiven, Berk Demir Çelik firmasının 30 yıla yakın bir süredir çelik konstrüksiyon alanında edindiği tecrübesinin sonucu olarak tasarlayıp ürettiği üst segment merdiven markasıdır.

    Konu Merdiven, mekanın gerektirdiklerini ve müşterinin isteklerini analiz eder, olması gereken merdiveni tasarlar; projelendirir, görselleştirir, üretir, montajını yapar. Kişiye ve mekana özel tasarımlarıyla, ergonomi ve estetikten ödün vermeden yüksek kalite ve görsellikte çözümler sunar. 

    Merdiven ile mekana ait diğer unsurları bir bütün olarak gören ve bu doğrultuda tüm sistemi en ince detaylarına kadar özenle tasarlayan Konu Merdiven, herkesin değil; farklı olmayı bilenlerin tercihidir.

    Hizmetler
    • Merdiven Tasarımı
    • Merdiven İmalatı
    • Merdiven Montajı
    • Merdiven Sistemleri
    • Anahtar Teslim Merdiven
    • Desenli Korkuluk
    • Cam Korkuluk
    • Merdiven Projelendirme
    • Cam Merdiven
    • Konsol Merdiven
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • istanbul
    • Ankara
    • Bodrum
    • Çeşme
    • muğla
    • Antakya/ Hatay
    • Turkiye
    • Europe
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • kıbrıs
    • KKTC
    • İzmir, Türkiye
    • Hepsini göster: 14 hizmet alanı
    Adres
    10040 Sk. No.14 AOSB Çiğli
    35620 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-2323768676 www.konumerdiven.com.tr
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