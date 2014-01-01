Konu Merdiven, Berk Demir Çelik firmasının 30 yıla yakın bir süredir çelik konstrüksiyon alanında edindiği tecrübesinin sonucu olarak tasarlayıp ürettiği üst segment merdiven markasıdır.

Konu Merdiven, mekanın gerektirdiklerini ve müşterinin isteklerini analiz eder, olması gereken merdiveni tasarlar; projelendirir, görselleştirir, üretir, montajını yapar. Kişiye ve mekana özel tasarımlarıyla, ergonomi ve estetikten ödün vermeden yüksek kalite ve görsellikte çözümler sunar.

Merdiven ile mekana ait diğer unsurları bir bütün olarak gören ve bu doğrultuda tüm sistemi en ince detaylarına kadar özenle tasarlayan Konu Merdiven, herkesin değil; farklı olmayı bilenlerin tercihidir.