A. Tufan ARKAYIN tarafından 1993 yılında kurulan Arkayın Mimarlık, hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak oluşturduğu tüm yaşam alanlarında konforlu ve fonksiyonel bir hayat için estetik, teknolojik ve çağdaş çözümler yaratıyor.

Kuruluşundan günümüze kadar artan bir ivme ile projelerini sürdüren Arkayın Mimarlık, ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği özel konutlar, siteler, endüstriyel yapılar, oteller, iş merkezleri, kültür ve kamu yapıları, iç mekan düzenlemeleri ile uygulama projelerinin tamamını mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı gibi alanında uzmanlaşmış profesyonel kadrosunun titizliği ile sonuçlandırıyor.

Her bir projenin mutlaka yarınlara kalması ve dünya mimarlık tarihine bir imza atması hedefiyle yola çıkan Arkayın Mimarlık, mimarlığın bir kültür olduğu bilinciyle yüksek kaliteli, yaratıcı çözümler içeren yapıları hayata geçiriyor. A.Tufan ARKAYIN'ın deneyimi ve birikimleri yanında geniş kadrosunun yenilikçi bakış açısıyla da faaliyetlerine devam eden Arkayın Mimarlık kentlerin simgesi olan yapılar tasarlamayı sürdürüyor.