현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Arkayın Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • H.Y. Evi, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Villa
    H.Y. Evi, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Villa
    H.Y. Evi, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Villa
    +2
    H.Y. Evi
    M.U EVİ, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Müstakil ev
    M.U EVİ, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Müstakil ev
    M.U EVİ, Arkayın Mimarlık Arkayın Mimarlık Müstakil ev
    +5
    M.U EVİ

    A. Tufan ARKAYIN tarafından 1993 yılında kurulan Arkayın Mimarlık, hedef kitlesinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak oluşturduğu tüm yaşam alanlarında konforlu ve fonksiyonel bir hayat için estetik, teknolojik ve çağdaş çözümler yaratıyor.

    Kuruluşundan günümüze kadar artan bir ivme ile projelerini sürdüren Arkayın Mimarlık, ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği özel konutlar, siteler, endüstriyel yapılar, oteller, iş merkezleri, kültür ve kamu yapıları, iç mekan düzenlemeleri ile uygulama projelerinin tamamını mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı gibi alanında uzmanlaşmış profesyonel kadrosunun titizliği ile sonuçlandırıyor. 

    Her bir projenin mutlaka yarınlara kalması ve dünya mimarlık tarihine bir imza atması hedefiyle yola çıkan Arkayın Mimarlık, mimarlığın bir kültür olduğu bilinciyle yüksek kaliteli, yaratıcı çözümler içeren yapıları hayata geçiriyor. A.Tufan ARKAYIN'ın deneyimi ve birikimleri yanında geniş kadrosunun yenilikçi bakış açısıyla da faaliyetlerine devam eden Arkayın Mimarlık kentlerin simgesi olan yapılar tasarlamayı sürdürüyor.

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Mithat Paşa Cad.No:584/A Limanreis-Narlıdere
    35320 İzmir
    Türkiye
    +90-2322342021 www.arkayinmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Engin Sayrac
    Basarili güler yüzlü insanlar
    4 yıldan fazla önce
    Ege Arkayın
    👌🏼
    yaklaşık 3 yıl önce
    Mislina çelik
    Tecrübe güleryüzlü personel muhteşem ofis
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element