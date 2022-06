1986-1998 yılları arasında Karal Mimarlık bürosu bünyesinde Lütfi Karaosmanoğlu ile birlikte şirket ortağı olarak mimarlık faaliyetlerini sürdüren Ayşe Bilginer, 2000 senesinde Mayer Mimarlık ofisini kurmuştur. 2010 yılından itibaren Mimar Armağan Ergün ve Peyzaj mimarı/Şehir plancısı Murat Ersoy Mayer Mimarlık bünyesine ortak olarak katılmıştır. Kadrosu yürütülen projelerin nitelik ve büyüklüklerine göre zaman zaman genişletilmektedir.

Mayer Mimarlık mimari fikir, avan ve uygulama projeleri, iç mekan tasarım ve uygulamaları, mimari rölöve ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra 2010 senesinden itibaren hizmet konuları arasına peyzaj disiplinini de katarak çeşitli ölçeklerde hizmet veren, kendi içinde disiplinlerarası çalışabilen bir mimarlık ofisidir. Mayer Mimarlık tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada işin takibini esas alır. Temel yaklaşım olarak, kurguladığı mekanın sunduğu ipuçlarından hareket ederek projelendirilen “yer” e özgü çözümler üretmeye, mekana yönelik yeni ve çok yönlü tasarım olanakları yaratmaya özen gösterir. Geçmişten günümüze Mayer Mimarlık projelerinde emeği geçenler : Zeynep Tunçelli Gürer, Sibel Çeray Akcan, Burcu İlhan, Banu Çilingir, Emre Merey, Mehmet Çakın, Lucia Estevez, Julie Baranger, Elif Bonelli, Sinan Önal, Özlem Kevseroğlu, Aslı Torcu

Mayer Architecture Office was founded in 2000 by architect Ayşe Bilginer after she completed her architectural works as a partner with Lütfi Karaosmanoğlu in Karal ltd. from 1986 to 1998. Architect Armağan Ergün and landscape architect Murat Ersoy joined the office as new partners in 2010. Mayer Architecture Office expands its team in accordance with the characteristics and the size of each project.

As a multidisciplanary architecture studio, Mayer Architecture Office has been blending landscape design in its works since 2010. Mayer has the ability of offering survey and restitution project services as well as concept design and site application in interior and landscape design projects. The main approach of Mayer Architecture Office is to detail and follow up the architectural creating process in each phase, from design to application. Starting from the tips offered by the “site”, Mayer takes care of creating specific solutions and versatile designing possibilties related to the site. Those who contributed to Mayer Architecture Office’s projects from past to present : Zeynep Tunçelli Gürer, Sibel Çeray Akcan, Burcu İlhan, Banu Çilingir, Emre Merey, Mehmet Çakın, Lucia Estevez, Julie Baranger, Elif Bonelli, Sinan Önal, Özlem Kevseroğlu, Aslı Torcu