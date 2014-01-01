Muiz Tasarım

Mağaza Dekorasyonu

Mağaza Dekorasyonu ve Tasarım Mağaza sahipleri dekorasyonda bütünlüğü sağlamalı! Mağazalarda dekorasyon denildiğinde aklıma ilk gelen şey neredeyse birbirinin aynısı dekorasyon fikirleri. Alışveriş merkezlerinde fotokopi gibi yan yana dizilmiş mağazalar ve muhteşem dekorasyonları! Özellikle de artık duymaktan sıkıldığımız mağaza müzikleri, özgün mağaza müziklerinden haberdar olmayan firmalar ne yazık ki gerçekten mağaza olmanın ne demek olduğunu henüz bilmiyorlar. Bana göre gerçek bir mağaza dekorasyonu bir bütünlük içeriyor. Yani bir mağaza internet sitesi ile, sosyal medya yönetimi ile, ürünlerinin sunumu ile, duvarındaki dekoratif detaylardan mağaza içerisinde çalan müziğe kadar bir bütünlük oluşturmalı. Bugün mağaza müziği dediğimiz şey 3-4 günlük bir çalışmanın sonucudur ve sonraki satışlarınızı etkileyen kurumsal kimlik oluşturmanıza ciddi katkı sağlayan bir unsurdur. Çoğu mağaza işletmecisi bu detayı pek önemsemez ve görmezden gelir fakat mağazadaki raf sistemi kadar önemli bir unsurdur. Mağaza Dekorasyonunda yeni nesil tasarımlar? Modern mağazacılık kendini gösteriyor! Yeni nesil mağazacılık anlayışında dekorasyon elbette olmazsa olmazlardan, kullanılan mağaza dekorasyon ürünleri ise günden güne değişmekte. Günümüzde en çok tercih edilen tasarım ürünlerin başında artık oval kesim raf sistemleri ve orta stantlar geliyor. Oval kesimin bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi daha esnek , anlayışlı bir izlenim yaratması. Bunun yanı sıra renklerde açık kahve ,bej , krem tonları da modern mağaza dekorasyonunda sıklıkla kullanılıyor. Askeri yeşili de yine yeni dekorasyonlarda görmek mümkün. Mağaza Dekorasyonu Maliyetleri Mağazanıza dekorasyon yaptırmaktan korkmayın! Elbette maliyetler her mağaza sahibi için çok önemli olmakla beraber aslında mağazanızın dekorasyonu sizin için bir maliyet değil yatırımdır. Kullanıcıların daha kaliteli şekilde dizayn edilmiş, güzel kokan, iyi müzikler çalan, güler yüzlü personellerin olduğu mağazalarda daha uzun vakit geçirdiği bilinmektedir. Satışlarınızı arttıracak en büyük etkenlerden biri de mağazanızın yüzüdür. Bu nedenle mağazanızın dekorasyonu için yapacağınız harcamaları gelecekteki müşterilerinize yatırım gibi düşünmelisiniz. Mağaza Dekorasyonu Hakkında Bilgim Yok Ne Yapmalıyım? Dekorasyon hakkında bir bilene danışın! Herkesin dekorasyon ile ilgili çok fazla bilgisi olması mümkün değil, çünkü hepimizin uzmanı olduğu farklı iş alanları var. İşi mağaza dekorasyonu olan, sürekli yeni tasarımlar üreten kişilerle çalışmanız sizi doğru noktaya taşıyacaktır. İyi bir tasarım anlayışına sahip mağaza dekorasyoncusu öncelikle sizi dinleyecek, nasıl bir yer istediğinizi anlayacak ve ona uygun projelendirmeler oluşturacaktır. Size alternatifler sunabilen, önerilerde bulunabilen, mağazanıza değer katacak kişilerle çalışmalısınız. Bizi diğer mağaza dekorasyon firmalarından ayıran en temel şey sizlere sağladığımız katkıdır. MUIZ TASARIM’ı diğer firmalardan ayıran en önemli özellik, sadece mağazanızın dekorasyonu ile ilgili değil mağazanızın geneli ile ilgili görüşlerimizi , değerlendirmelerimizi size raporlamamızdır. Alanında uzman personelimiz mağazanızın tüm detaylarını inceler ve size neler yapabileceğinizle ilgili geri dönüşler sunar. Fikir alışverişi sonrası ihtiyacınız olan her şey gözden geçirilir ve faaliyete geçirmek istedikleriniz için çalışmalara başlanır. Mağaza kimliğiniz ile ilgili tüm çalışmalar için bizden destek alabilirsiniz. İnternet sitesi , sosyal medya hesapları, mağaza müziği, mağaza dekorasyonu, vitrin dekorasyonu , katalog, kartvizit vb. kurumsal kimlik çalışmalarını paket halinde sizlere sunabiliriz. Tüm hizmetlerinizi tek bir noktadan sağlayarak maliyetlerinizi düşürebilir ve tüm işlerle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmazsınız. Tek bir nokta size karşı sorumlu olur ve gerekli raporlamalarını yapar. Bu da size hem zamandan hem de paradan kazandırırken mağaza kimliğiniz bir bütünlük içerisinde tamamlanmış olur. Mağaza Dekorasyonunun Bana Katkısı Olur mu? Üzerinize giydiğiniz kıyafet nasılsa dekorasyon da öyledir! Toplum arasında dolanan klişelerden biri de “Ben insanları dış görünüşüne göre değerlendirmiyorum.” cümlesidir. Öyle olmasını isterdik fakat insanlar da mağazalar da dış görünüşüne , giyindiklerine, dekorasyonuna göre değerlendiriliyor. Nasıl mı? Hemen bunu kendi yaşadığım bir örnekle izah edeyim. Bundan birkaç gün önce pasta, tatlı vb. ürünler satan bir dükkana gittim. Burası benim daha önce de arada ziyaret ettiğim, hemen ayaküstü bir iki tatlı pasta alıp çıktığım bir yerdi. Bu kez gittiğimde farklı bir durum vardı, personel hemen beni kapıda selamladı, pasta dolabının arkasındaki personel güler yüzlü bir şekilde ;”Buyurun efendim nasıl yardımcı olayım, ne istersiniz?” dedi. Öncesinde ise içeri giriyordum ve kimse oralı olmuyordu ve büfenin önüne gelerek, şundan istiyorum diyorum paketliyorlardı , ödemesini yapıp çıkıyordum. Buraya uğradığımda genelde üzerimde günlük eşofmanlarım falan oluyordu. Bu kez gittiğimde tek fark sadece ve sadece üzerimde takım elbise olmasıydı. Evet aynı insandık, aynı şekilde içeri girdik, aynı şeyleri yaptık, tek bir farkla o da kıyafet farkıyla. Maalesef insanlar bilinçdışı olarak iyi giyimli kişilere saygı gösteriyorlar, daha fazla güven duyuyorlar. Bu yüzdendir ki artık dolandırıcılar dahi bunu bildikleri için takım elbiseli hırsızlar dediğimiz bir kavram oluştu. Hal böyleyken mağaza dekorasyonu dediğimizde de durum farklı değil, mağazanızın kıyafeti ne kadar iyiyse insanların gözünde o kadar kaliteli bir marka oluyorsunuz. Mağazanızdaki ihtişam, tasarım gücü ne kadar yüksekse insanlar markanızdan mağazanızdan o derecede etkileniyor. Bu yüzden mağaza dekorasyonu bana katkı sağlar mı sorusuna verilecek en kısa cevap “Kesinlikle!” olurdu. Mağazanıza yaptıracağınız dekorasyonlar size mutlaka geri dönecektir. Mağaza ve Vitrin Dekorasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.